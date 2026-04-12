ASV-Reserve gegen Trubi & Co dramatisch unentschieden

Nach Führung und Rückstand gerade noch einen Punkt für beide Teams – spielerisch nicht überzeugend, nicht einfache Bodenverhältnisse, leichter Regen, relativ wenig Zuschauer – in der Vorrunde am 21. September in Bärnfels 0:2 für Michelfeld II

Die Heimelf ging durch Luca Schäffner auf Rechtsflanke von Samuel Leisner in Front (16.), konnte aber bei nur zwei weiteren Toreinschuss-Gelegenheiten in der ersten Halbzeit (Thomas Kohl halbrechts frei am langen Eck vorbei/13., Luca Schäffner, wieder auf Rechtsflanke von Samuel Leisner, zentral frei im Sechzehner/30.) die Führung nicht ausbauen. Die Gäste drehten mit einer hundertprozentigen Chancenauswertung die insgesamt faire Partie zur Halbzeit zu ihren Gunsten – nach einem Michelfelder Ballverlust im Mittelfeld per aufmerksamen und platzierten 30-Meter-Fernschuss von Andre Zimmerer flach rechts unten (achtes Saisontor, der ASV-Torhüter war kurzzeitig überrascht/31.) und mit einem wuchtigen Geschoss halblinks im Sechzehner von Routinier Hubert Lechnik hoch an den Fäusten des Michelfelder Keepers vorbei innerhalb von fünf Minuten (31., 36.).

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 20. Spieltag Sonntag, 12. April 2026, 13 Uhr: ASV Michelfeld II – SG Oberes Trubachtal 3:3 (1:2) Die Gastgeber, die in den letzten zwei Spielen auf Antrag des jeweiligen Gegners „Flex“ (Neun gegen Neun) spielten (vor zwei Wochen beim TSV Elbersberg II 0:7 gewonnen und davor bei der SG Oberes Pegnitztal II 2:1 verloren), traten mit 17 Akteuren an – mit Aushilfs-Keeper Armin Buchmann (dritter Einsatz als Torhüter in dieser Saison, gelernter Feldspieler, einer von vier ASV-Startelf-Spieler Ü32), Louis Schnoy und Julian Schäffner (beide zunächst auf der Bank) von der „Ersten“, ohne sechs potenzielle Stammspieler in allen Mannschaftsteilen. Die Gäste-SG aus den vier Orten Geschwand, Wolfsberg, Bärnfels und Obertrubach (vor dem Anstoß vier Plätze hinter der ASV-Reserve platziert) begannen mit sechs Ü32-Kicker in der Startelf – fünf Ersatzspieler standen zur Verfügung.

Nach dem Seitenwechsel schockte die SG OT die gastgebende Michelfelder Reserve, als der erst zur Halbzeit eingewechselte Sven Wendorff schnell und zielstrebig aus 15 Metern zum 1:3 einnetzte (47.). Der ASV II erwischte spielerisch nicht seinen besten Tag, zeigte aber Moral, traf zwei Mal die Latte (25 Meter-Schuss Louis Schnoy/75., 17-Meter-Schuss Julian Schäffner/80.), vergab noch weitere Top-Chancen (Nico Brendel/88., Marco Wöhrl/89.), ehe der in Minute 67 eingewechselte Joker Marco Wöhrl frei stehend halblinks in der Box per Abstauber (achtes Saisontor, 89.) und Fabian Friedl mit einem routiniert verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit doch noch auf ein gerechtes Unentschieden stellte – das 50. Saisontor der ASV-Reserve im 18. Spiel. Fazit: Entsprechend der Spielanteile und Torchancen hätten die Gastgeber gewinnen müssen, aber aufgrund der mäßigen spielerischen Leistung wäre ein Sieg nicht verdient gewesen. Das Unentschieden geht für die Sebastian Pohl-Truppe aufgrund des Kampfgeistes nach einem Zwei-Tore-Rückstand auf jeden Fall in Ordnung. Die als Außenseiter auf die drei Punkte angereiste SG OT war mit einer hundertprozentigen Chancenauswertung (drei von drei) sogar einem Dreier nahe und schätzten nach dem Abpfiff das Ergebnis als leistungsgerecht ein. Michelfeld II bleibt ergebnismäßig im positiven Bereich und Oberes Trubachtal hat mit dem erst fünften Auswärtszähler 2025/2026 eine weiterhin negative Bilanz – nach der Winterpause haben beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten geholt (jeweils fünf).

Der unveränderte Sechste ASV Michelfeld II (30 Punkte, nun zehn Zähler hinter dem Tabellenzweiten FC Troschenreuth II und elf hinter dem Ersten ASV Pegnitz II) gastiert am Sonntag, 19. April um 13 Uhr in Regenthal beim Dritten SG SC Kühlenfels II/SV Kirchenbirkig-Regenthal II (38). Der Zehnte SG Oberes Trubachtal (16) spielt am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim Elften FC Pegnitz II (elf), da die „Erste“ des FCP spielfrei ist.

SR: Florian Grünberger (TSV Pressath, Gruppe Weiden).

Zuschauer: 30 (A-Platz).

Tore: 1:0 (16.) Luca Schäffner, 1:1 (31.) Andre Zimmerer, 1:2 (36.) Hubert Lechnik, 1:3 (47.) Sven Wendorff, 2:3 (89.) Marco Wöhrl, 3:3 (90.+1, Handelfmeter) Fabian Friedl.

Besondere Vorkommnisse: Die Rücken-Nummern von zwei Spielern des Heimvereins ASV Michelfeld II wurden nachträglich im ESB (Spielplus) des BFV noch korrigiert – Luca Schäffner mit der Nummer 15 (nicht 11) und Julian Schäffner mit der Nummer 16 (nicht 15).

Gelbe Karten: Lechnik (SG Oberes Trubachtal).

Torchancenverhältnis: 10:3 (zur Halbzeit: 3:2).

Eckballverhältnis: 5:0 (zur Halbzeit: 1:0).

ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Buchmann – N. Brendel, C. Neukam (74. S. Brendel), L. Schäffner (46. J. Schäffner), T. Kohl, St. Wiesneth, Dümler (80. Sa. Leisner), F. Friedl, Tran (67. Wöhrl), Sa. Leisner (46. Schnoy), Eschenweck. Nicht eingesetzt:

Eisend, S. Pohl.

SG Oberes Trubachtal (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Frühbeißer – Röhrer, L. Häfner, J. Häfner, Pautsch (84. To. Schmitt), P. Hofmann, Gruber (46. Wendorff/77. Mat. Zellmann), Lechnik, Chlebowski (87. A. Zimmerer), L. Karl, A. Zimmerer (72. Fl. Schneckenburger/90. Pautsch). Nicht eingesetzt: Jo. Eckert.

(obl)