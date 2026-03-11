ASV-Reserve-Derby endete torreich unentschieden

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 16. Spieltag Sonntag, 8. März 2026, 13 Uhr: ASV Pegnitz II - ASV Michelfeld II 4:4 (2:2) Der gastgebende Liga-Primus, der bisher alle seine sechs Heimspiele gewann und kein einziges Wintervorbereitungsspiel absolvierte, bot 15 Spieler auf – darunter alle fünf Winter-Neuzugänge, A-Junioren-Torhüter Denis Schwemler stand zwischen den Pfosten. Der ASV aus der Oberpfalz (ein Testspiel 2026) trat mit 17 Akteuren an, inklusive Neuzugang Van Hiep Tran (vom FC Pegnitz) und Roman Lachnitt (seit November im Kader) sowie Robin Popp (Stand-by-Feldspieler mit Torhütererfahrung, er wird voraussichtlich bis auf Weiteres außer berufsbedingt samstags als Keeper fungieren) für Stammkeeper Luca Deml (fällt wegen einer Schulterverletzung voraussichtlich bis Saisonende aus) – vier potenzielle Stammspieler aus mehreren Mannschaftsteilen fehlten.

In einem insgesamt ausgeglichenen Duell hatten die Gäste die erste gute Torchance durch Luca Schäffner halblinks frei im Strafraum (der 18-jährige Torhüter Denis Schwemler wehrte zum Eckball ab, 2.), aber die Heimelf ging in der Anfangsviertelstunde durch Felix Kretschmer im zweiten Versuch in Front (davor parierte Keeper Robin Popp noch doch Ball, 14.), ehe die auf Offensivmomente lauernden Michelfelder zwei Mal klasse einnetzten. Nach einem Eckball von Julian Thumbeck köpfte schließlich Van Hiep Tran ins lange Eck und wurde dann sofort mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt (20.), Thumbeck versenkte die Kugel aus rund 20 Meter sehenswert rechts oben (37.), aber der in Minute 31 eingewechselte Pegnitzer Neuzugang Leonardo Steffens verlängerte den Ball halbrechts im Sechzehner ins lange Eck zum 2:2 (39.).

Der ASV Pegnitz II verpasste nach dem Seitenwechsel die Führung (Leonardo Steffens am Tor vorbei/47., Torhüter Robin Popp blockte gegen Torjäger Bernhard Maucher/zehn Saisontore/50.) und die Gäste aus der Oberpfalz fühlten sich nach zwei Treffern von Thomas Kohl schon auf der Siegerstraße. Beim 2:3 (57.) schoss der Routinier eine Vorlage des eingewechselten Samuel Leisner von rechts dann in der Box überlegt flach ins lange Eck. Das 2:4 fünf Minuten später war quasi eine Co-Produktion der in Nasnitz stammenden beziehungsweise wohnhaften Spieler Samuel Leisner, Marco Wohl und Thomas Kohl – schließlich halblinks im Sechzehner flach eingeschoben. Danach konnte Michelfeld II offensiv keine Nadelstiche mehr setzen, der ASV Pegnitz II (bisher zu Hause nur Siege) war im Vorwärtsgang und wollte sichtbar das Ergebnis mindestens noch auf Unentschieden stellen. Die heimstarken Oberfranken schafften dann durch zwei platzierte und wuchtige Kopfbälle von Joker Leonardo Steffens noch den 4:4-Ausgleich. Beim 3:4 (69.) segelte die Kugel unhaltbar ins linke obere Eck und beim 4:4 (84.) ging eine Freistoßflanke von der linken Strafraumgrenze voraus und innen zentral nickte dann der 31-Jährige Ex-Spieler des A-Klassisten FC Pegnitz II ein. Der ASV Pegnitz II büßte im Rennen um die anvisierte Meisterschaft zwei Punkte ein und der ASV Michelfeld II hätte am ersten Spieltag nach der Winterpause nach einer Zwei-Tore-Führung zwei Zähler mehr holen können – aber nach dem Schlusspfiff überwog die positive Einschätzung, beim Tabellenführer ein Unentschieden mitgenommen zu haben.