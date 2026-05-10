ASV-Reserve bei SG WiBi II leistungsgerecht unentschieden von Ralph Strobl · Gestern, 23:39 Uhr · 0 Leser

Je ein spätes Tor auf beiden Seiten – Siebter gegen Sechster – Verlegtes Vorrunden-Match am Mittwoch, 18. März in Michelfeld endete 3:8 A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

25./vorletzter Spieltag

Sonntag, 10. Mai 2026, 13 Uhr:

SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II - ASV Michelfeld II 1:1 (0:0)

Die gastgebende Spielgemeinschaft aus zwei relativ kleinen Vereinen (punktemäßig drittbestes Team der Liga nach der Winterpause, zuletzt 1:4 beim Letzten TSV Elbersberg II gewonnen) liefen im Vergleich zur Vorwoche mit vier Veränderungen in der Startelf auf – es fehlten Daniel Förtsch (bester Schütze mit acht Toren) und Fabrice Glatz (sieben, in der „Ersten“ aufgestellt) . Die eigenständige „Zweite“ aus der Oberpfalz (in dieser Saison schon 40 verschiedene Spieler eingesetzt inklusive 20 Torschützen) begann nach dem 0:0 vor zwei Wochen in Gößweinstein mit fünf anderen Akteuren – fünf Auswechselspieler standen zur Verfügung, sechs potenzielle Stammspieler waren nicht dabei, darunter der bisher beste Torschütze der ASV-Reserve 2025/26 Thomas Kohl (elf Treffer, Oberschenkelprobleme).

In einem insgesamt ereignisarmen Match mit beiderseits relativ wenig Torchancen zielte Louis Schnoy aus halblinker Position zu zentral auf den dann abwehrenden Torhüter Andreas Förtsch (6.) und auf der anderen Seite schoss nach einer präzisen Linksflanke Jannik Neidhart mittig in der Box mit einem nicht optimalen Torabschluss über das Tor (31.). Auch nach dem Seitenwechsel sah es lange Zeit nach einem korrekten Unentschieden aus, wobei die relativ wenigen Zuschauer in der Schlussphase dann doch noch je zwei Chancen und insgesamt zwei Tore zu sehen bekamen. Van Hiep Tran schoss halblinks im Sechzehner in guter Position über das Gehäuse (83.), nach einem vom Torhüter abgewehrten Tran-Schuss schoss Nico Brendel am Fünfer halblinks überlegt flach rechts unten ein (86.), aber den Gastgebern gelang nach einer vergebenen Top-Chance in Minute (haarscharf flach rechts am Pfosten vorbei) mit dem achten Saisontor von Patrick Gall (halbrechts im Sechzehner unhaltbar links unten versenkt) noch der 1:1-Ausgleich. Fazit: Für die Gastgeber war es der 20. Punkt nach der Winterpause – davor sammelte die SG WiBi II 18. Michelfeld II ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen (drei Siege, vier Remis), ist aber nach Rang Drei in der Vorsaison schon seit einigen Wochen punktemäßig aus dem Aufstiegsrennen – aktuell 13 Punkte hinter dem Relegationsplatz Zwei.