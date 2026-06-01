ASV Neumarkt verstärkt sich mit Landesliga-Knipser

Neues Gesicht in der Offensivabteilung des ASV Neumarkt: Joshua Kurz. – Foto: David Oßwald

Trotz seines jungen Alters bringt Kurz bereits eine gewisse Erfahrung und starke Zahlen mit. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich beim SV Unterreichenbach zu einer festen Größe im Angriff. In der Landesliga Nordost sammelte er regelmäßig Torbeteiligungen und überzeugte durch seine Torgefahr, seine Dynamik sowie seine mannschaftsdienliche Spielweise. Die abgelaufene Saison schloss Kurz mit zehn Toren und fünf Assists in 31 Spielen ab. Seine ersten Sporen im Herrenbereich verdiente er sich beim TSV Georgensgmünd in der A-Klasse. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Herrn-Laufbahn bereits über 100 Pflichtspiele mit mehr als 60 Toren und zahlreichen Assists zu Buche.



Joshua Kurz freut sich auf die Herausforderung Bayernliga beim ASV Neumarkt: „Die Zeit beim SV Unterreichenbach war für mich etwas ganz Besonderes und ich bin sehr dankbar für die vielen Erfahrungen und die tolle gemeinsame Zeit. Trotzdem möchte ich jetzt den nächsten Schritt gehen und mich beim ASV Neumarkt sportlich beweisen. Ich bin sehr froh, diese Chance zu bekommen, da ich schon immer sehr ehrgeizig war und mich weiterentwickeln möchte. Besonders freue ich mich auf die bevorstehende Zeit mit der Mannschaft und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein“, sagt der 22-Jährige.





Der sportliche Leiter des ASV Neumarkt, Stefan Pröpster, freut sich über die Verpflichtung des jungen Offensivspielers: „Joshua ist ein hungriger Offensivspieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt Ehrgeiz und einen ausgeprägten Torriecher mit. Zudem passt er menschlich hervorragend in unsere Mannschaft und zu unserer Philosophie. Wir heißen ihn beim ASV Neumarkt herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“ Mit dem Wechsel setzt Kurz seinen nächsten Entwicklungsschritt und schließt sich einem ambitionierten Umfeld an. Der ASV Neumarkt gewinnt damit einen jungen, entwicklungsfähigen Angreifer, der in den vergangenen Jahren seine Qualitäten in der Landesliga bereits unter Beweis gestellt hat.