ASV Neumarkt verpflichtet Talent des SSV Jahn

Bastian Walter wurde bei den Jung-Adlern ausgebildet, ehe er vor sechs Jahren zum SSV Jahn Regensburg wechselte, bei dem er sich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln konnte. In der abgelaufenen Runde kam er bei der U21 in 17 Bayernliga-Spielen zum Einsatz und schoss zwei Tore. Nun schlägt er ein neues Kapitel auf – bei jenem Verein, bei dem einst als Jungspund seine Karriere vorantrieb. Angefangen hatte alles beim BSC Woffenbach.



Stefan Pröpster, der sportliche Leiter des ASV Neumarkt, zeigt sich hocherfreut über die Verpflichtung: „Wir sind sehr erfreut, dass wir wieder einen ehemaligen Jugendspieler zu uns zurückholen konnten. Basti und ich waren schon seit einem Jahr im besten Austausch“, so Pröpster, der außerdem betont: „Wir planen mit ihm langfristig, da wir von ihm sportlich wie menschlich absolut überzeugt sind.“



Auch Bastian Walter selbst blickt voller Motivation auf seine Rückkehr an den Deininger Weg: „Wieder zurück! Nach sechs lehrreichen und intensiven Jahren beim SSV Jahn Regensburg kehre ich zurück zum ASV, wo ich in der Jugend meine ersten Erfolge feiern durfte. Ich freue mich darauf, alte Freunde und Teamkollegen wiederzusehen, die kommenden Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam mit einem super Team in der neuen Saison durchzustarten.“



Mit dem Heimkehrer setzt der ASV Neumarkt ein starkes Zeichen für die Zukunft. Die Saison 2025/26 steht in den Startlöchern – und mit Bastian Walter im Kader gehen die Oberpfälzer gut gerüstet in die kommenden Aufgaben, wie es in der Meldung abschließend heißt.