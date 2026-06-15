ASV Neumarkt: Trainerteam fixiert, Ex-Kapitän Braun bleibt

Mit Benjamin Drenda gewinnt der ASV einen erfahrenen Fußballfachmann als Co-Trainer. Der Inhaber der DFB-A-Lizenz war unter anderem bei der SG Quelle Fürth sowie im Nachwuchsbereich der SpVgg Greuther Fürth tätig und sammelte darüber hinaus umfangreiche Erfahrungen als Cheftrainer im Herrenbereich. Seine Stärken liegen insbesondere in der Trainingssteuerung, der taktischen Ausbildung sowie in der individuellen Entwicklung von Spielern. Mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung soll er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Mannschaft setzen.





Für die körperliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft zeichnet künftig Andreas Weißmüller verantwortlich. Der ehemalige Athletiktrainer der SG Möning/Rohr bringt sowohl Erfahrung im leistungsorientierten Herrenfußball als auch aus seiner aktiven Spielerlaufbahn mit. Mit modernen Trainingsansätzen in den Bereichen Athletik, Prävention und Belastungssteuerung soll er die Mannschaft optimal auf die Herausforderungen der Bayernliga vorbereiten und die Spieler während der gesamten Saison begleiten.





Alexander Braun bleibt dem ASV Neumarkt erhalten. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink











Mit Alexander Braun bleibt den Adlern eine echte Identifikationsfigur erhalten. Der langjährige Kapitän beendete nach der vergangenen Saison seine aktive Laufbahn, wird das Trainerteam jedoch weiterhin ein- bis zweimal pro Woche auf dem Trainingsplatz unterstützen. Seit seinem Wechsel zum ASV im Jahr 2019 absolvierte der 34-Jährige weit über 100 Pflichtspiele für die erste Mannschaft und prägte als Führungsspieler die erfolgreiche Entwicklung des Vereins über viele Jahre hinweg. Neben seiner beeindruckenden Laufbahn als Spieler sammelte Braun bereits Erfahrungen als Spielertrainer. Seine Persönlichkeit, seine Vereinstreue und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil des neuen Trainerteams. Als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerstab und Verein wird er seine Erfahrung weiterhin gewinnbringend einbringen.



Sportlicher Leiter Stefan Pröpster zeigt sich überzeugt von der neuen Trainerkonstellation: „Mit Drilon, Benjamin, Andreas und Alex haben wir ein Trainerteam zusammengestellt, das fachliche Kompetenz, moderne Trainingsansätze und eine hohe Identifikation mit dem ASV Neumarkt vereint. Uns war wichtig, Menschen zu gewinnen, die nicht nur sportlich hervorragend aufgestellt sind, sondern auch charakterlich zu unserem Verein passen. Wir sind überzeugt, dass wir damit die besten Voraussetzungen geschaffen haben, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und unsere sportlichen Ziele in der Bayernliga zu erreichen.“

Mit dem 31-jährigen Drilon Asani steht künftig ein Trainer an der Seitenlinie, der den Verein, die Mannschaft und die Region bestens kennt. Der gebürtige Hilpoltsteiner sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen im Nachwuchs- und Herrenbereich und war zudem als Videoanalyst im Profifußball tätig. Bereits in der vergangenen Saison gehörte er als Co-Trainer zum Trainerteam der Neumarkter Bayernliga-Truppe und war maßgeblich an der erfolgreichen Saison beteiligt. Nun übernimmt er die Gesamtverantwortung und soll die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.