ASV Neumarkt stellt das neue Trainerduo vor

Sven Zurawka stammt aus Großmehring und bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit. Zuletzt stand der 29-Jährige beim Süd-Bayernligisten TSV Rain am Lech an der Seitenlinie. Zuvor gehörte er dem Trainerteam der Bayernliga-U21 des FC Ingolstadt an. Mit seiner A-Lizenz, seiner Leidenschaft für den Fußball und seinem ausgeprägten Engagement in der Trainings- und Spielvorbereitung will er bei den Adlern neue Impulse setzen. „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung beim ASV Neumarkt. Der Verein hat eine tolle Perspektive und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können“, sagte Zurawka bei seiner Vorstellung.



An seiner Seite steht Drilon Asani (30) aus Hilpoltstein, der dem Verein bereits aus früherer Tätigkeit als Jugendtrainer vertraut ist. Zudem bringt er als ehemaliger Cheftrainer des TSV Meckenhausen Erfahrung mit. Besonders bemerkenswert: In jungen Jahren arbeitete Asani drei Jahre lang als Videoanalyst beim FC Bayern München – Know-how, das dem ASV eine neue analytische Tiefe verleihen wird. „Die Rückkehr zum ASV fühlt sich für mich wie Heimkommen an. Gemeinsam mit Sven wollen wir modernen, mutigen Fußball spielen und dabei auch die jungen Talente noch stärker einbinden“, erklärt Asani.



Sportlicher Leiter Stefan Pröpster zeigt sich begeistert von der neuen Konstellation:

„Mit Sven und Drilon haben wir ein harmonisches, ambitioniertes Duo gefunden, das fachlich überzeugt und menschlich perfekt zu den Adlern passt. Beide sind fußballverrückt im besten Sinne – das passt zu unserer Philosophie.“ Gemeinsam teilen Zurawka und Asani die Begeisterung für intensive Jugendarbeit, klare Spielideen und detailverliebte Vorbereitung.