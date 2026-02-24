ASV Neumarkt setzt weiter auf ein Trainer-Trio bei der U19

Sportlicher Leiter Stefan Pröpster (links) mit den drei U19-Coaches (von links) Philipp Zehnder, Patrick Hekiert und Benedikt Thier. – Foto: ASV Neumarkt

Die sportliche Bilanz der laufenden Bayernliga-Saison: Als Tabellenzehnter mit aktuell elf Punkten Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz befindet sich die Neumarkter U19 in einer guten sportlichen Ausgangsposition. Im bisherigen Saisonverlauf zeigte das Team eine deutliche Weiterentwicklung – sowohl in der taktischen Spielanlage als auch in der Konstanz der gezeigten Leistungen.



Ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Bayernliga-Klubs ist die Integration junger Spieler in den Herrenbereich. Bereits im Winter wurden mehrere Talente an die erste Mannschaft herangeführt. Zwei dieser Spieler gehören mittlerweile fest zum Kader der „Ersten“. Diese Entwicklung unterstreiche die nachhaltige und leistungsorientierte Ausbildung im U19-Bereich sowie die klare strategische Ausrichtung des Vereins, heißt es dazu in einer ASV-Mitteilung. Auch in Zukunft möchte der Verein auf eine Verbindung aus regionaler Identität, sportlichem Anspruch und nachhaltiger Talentförderung setzen.





Die drei U19-Coaches Patrick Hekiert, Philipp Zehnder und Benedikt Thier stünden dabei für die Vereinsphilosophie einer ambitionierten, aber zugleich bodenständigen Nachwuchsarbeit. Besonders das Engagement sowie die fachliche und methodische Kompetenz von Hekiert und Zehnder haben die Vereinsführung überzeugt. Beide Trainer stünden für eine moderne Trainingsarbeit mit klaren inhaltlichen Strukturen, hoher Trainingsqualität und einer ausgeprägten Identifikation mit dem Verein, heißt es. „Patrick und Philipp investieren enorm viel Zeit und Herzblut in ihre Aufgabe. Die Entwicklung der Mannschaft trägt deutlich ihre Handschrift. Sie arbeiten sehr strukturiert, fordern Leistungsbereitschaft ein und behalten gleichzeitig die individuelle Entwicklung jedes Spielers im Blick“, betont die sportliche Leitung.



Komplettiert wird das Trainerteam durch den langjährigen ASV-Trainer und aktuellen sportlichen Leiter Benedikt Thier, der seine Erfahrung in die strategische Ausrichtung des Nachwuchsbereichs einbringt und die langfristige sportliche Planung aktiv begleitet. „Die Motivation und Professionalität des Trainerteams sind auf einem herausragenden Niveau. Besonders die Art und Weise, wie das Trainerteam mit der Mannschaft arbeitet, ist absolut überzeugend. Wir sehen eine klare sportliche Linie und eine sehr positive Entwicklung. Deshalb war die Vertragsverlängerung für uns ein logischer und konsequenter Schritt“, ergänzt Sportlicher Leiter Stefan Pröpster. Mit den Vertragsverlängerungen der Trainer unterstreicht der ASV Neumarkt seinen Anspruch, den eingeschlagenen Weg im Nachwuchsbereich fortzusetzen.