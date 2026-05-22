 2026-05-15T09:36:57.455Z

Transfers

ASV Neumarkt krallt sich jungen Mittelfeldmann

Carlo Schwarzer wechselt vom bisherigen Ligakonkurrenten SC Großschwarzenlohe an den Deininger Weg

von PM / Florian Würthele · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser
Daumen hoch: Neumarkts sportlicher Leiter Stefan Pröpster (rechts) freut sich über die Zusage von Carlo Schwarzer.
Daumen hoch: Neumarkts sportlicher Leiter Stefan Pröpster (rechts) freut sich über die Zusage von Carlo Schwarzer. – Foto: ASV Neumarkt

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Carlo Schwarzer
Carlo Schwarzer
Der Oberpfälzer Bayernligist ASV Neumarkt treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann den nächsten Neuzugang präsentieren. Wie der ASV am Freitag informiert, wechselt Carlo Schwarzer zur Sommer-Transferperiode vom SC Großschwarzenlohe an den Deininger Weg. Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Adlersn einen Vertrag über zwei Jahre.
Mit Schwarzer gewinnt der ASV einen jungen und zugleich ambitionierten Spieler, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrungen im höherklassigen Jugend- und Herrenfußball sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung genoss der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem bei der SpVgg Greuther Fürth, dem 1. FC Nürnberg sowie der SpVgg Ansbach, ehe er zuletzt für den SC Großschwarzenlohe in der Bayernliga Nord auflief. Für den Absteiger kam er 32 Mal zum Einsatz.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim ASV Neumarkt. Die junge und ambitionierte Mannschaft hat mich sofort sehr angesprochen. Zudem haben mir die offenen und wertschätzenden Gespräche mit den Verantwortlichen von Beginn an ein extrem gutes Gefühl gegeben. Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein und mich gleichzeitig sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Carlo Schwarzer zu seinem Wechsel.

Stefan Pröpster, der sportliche Leiter des ASV Neumarkt, zeigt sich sehr erfreut über die Verpflichtung: „Carlo ist ein sehr ambitionierter Mittelfeldspieler, technisch sehr versiert und hat eine gute Jugendausbildung genossen. Wir sind überzeugt davon, dass er hervorragend zu unserer Mannschaft und unserer Philosophie passt.“ Mit dem Wechsel von Carlo Schwarzer setzt der Bayernligist weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler und unterstreicht seinen eingeschlagenen Weg, talentierte Fußballer langfristig an den Verein zu binden.