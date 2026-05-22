ASV Neumarkt krallt sich jungen Mittelfeldmann

Mit Schwarzer gewinnt der ASV einen jungen und zugleich ambitionierten Spieler, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrungen im höherklassigen Jugend- und Herrenfußball sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung genoss der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem bei der SpVgg Greuther Fürth, dem 1. FC Nürnberg sowie der SpVgg Ansbach, ehe er zuletzt für den SC Großschwarzenlohe in der Bayernliga Nord auflief. Für den Absteiger kam er 32 Mal zum Einsatz.



„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim ASV Neumarkt. Die junge und ambitionierte Mannschaft hat mich sofort sehr angesprochen. Zudem haben mir die offenen und wertschätzenden Gespräche mit den Verantwortlichen von Beginn an ein extrem gutes Gefühl gegeben. Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein und mich gleichzeitig sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Carlo Schwarzer zu seinem Wechsel.





Stefan Pröpster, der sportliche Leiter des ASV Neumarkt, zeigt sich sehr erfreut über die Verpflichtung: „Carlo ist ein sehr ambitionierter Mittelfeldspieler, technisch sehr versiert und hat eine gute Jugendausbildung genossen. Wir sind überzeugt davon, dass er hervorragend zu unserer Mannschaft und unserer Philosophie passt.“ Mit dem Wechsel von Carlo Schwarzer setzt der Bayernligist weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler und unterstreicht seinen eingeschlagenen Weg, talentierte Fußballer langfristig an den Verein zu binden.