ASV Neumarkt bindet Quintett an Leistungsträgern

Tragen auch nächste Saison den Neumarkter Adler auf der Brust (von links): Maximilian Bergler, Elias Meyer, Jonas Marx, Florian Hausner und Leon Gümpelein. – Foto: ASV Neumarkt

Mit den Verlängerungen setzt der ASV Neumarkt weiterhin auf „Kontinuität, Identifikation und den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft“, wie es in einer Vereinsmitteilung formuliert wird. Besonders erfreulich sei dabei, dass ein Großteil der Spieler bereits seit vielen Jahren das Trikot der Adler trage. Leon Gümpelein gehört – mit kurzer Unterbrechung – bereits seit 2019 zum Verein, Elias Meyer läuft seit 2020 für den ASV auf. Florian Hausner und Jonas Marx zählen seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft und stehen sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg des Vereins. Maxi Bergler ist dem ASV sogar schon seit Jugendzeiten eng verbunden und verkörpere damit, wie es in der Meldung heißt, „in besonderem Maße die Identifikation mit dem Verein und den Adler-Werten“.



Stefan Pröpster, Sportlicher Leiter beim Oberpfälzer Fünftligisten, zeigt sich mit den Vertragsverlängerungen äußerst zufrieden und erklärt: „Es freut uns enorm, dass unsere Führungsspieler weiterhin den Weg mit dem ASV gehen. Die Jungs übernehmen Verantwortung auf und neben dem Platz und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Besonders beeindruckend ist die Geschlossenheit innerhalb des Teams – viele sind auch abseits des Rasens eng befreundet. Mittlerweile ist das wie eine Familie.“ Mit den Zusagen setzt der ASV Neumarkt ein starkes Zeichen für die kommende Bayernliga-Saison und unterstreicht einmal mehr den besonderen Teamgeist innerhalb der Adler-Familie.