ASV Neumarkt bindet drei Eigengewächse

So kann der ASV Neumarkt am Dienstag in einer Pressemeldung erfreut bekanntgeben, dass drei junge Talente aus den eigenen Reihen ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert haben. Dabei handelt es sich um Stammkeeper Nick Guttenberger (21), Maximilian Dobra (19) und Simon Lang (19). Die drei Youngsters sind alle ehemalige Nachwuchsspieler des ASV und haben sich innerhalb kurzer Zeit in die Bayernliga-Mannschaft integriert.„Es freut uns sehr, dass diese drei talentierten Spieler auch in der kommenden Saison für den ASV Neumarkt auflaufen werden. Ihre Entwicklung und ihre Leistungen zeigen, dass der Weg über unsere Jugendabteilung und die Integration in die 1. Mannschaft eine Erfolgsstrategie ist“, teilt der Sportliche Leiter Stefan Pröpster mit. Weiter heißt es, dass der Verein „auch weiterhin auf die Förderung junger Talente aus den eigenen Reihen“ setze und man zuversichtlich auf die kommende Saison blicke, in der die Mannschaft „mit viel Elan und Einsatzbereitschaft“ um Punkte kämpfen wird.Nick Guttenberger hat sich als Stammtorwart etabliert und zählt mittlerweile zu den wichtigsten Stützen der Mannschaft. Mit seinen Paraden und seiner ruhigen Ausstrahlung auf dem Platz sorgt er für die nötige Sicherheit in der Neumarkter Defensive. Maximilian Dobra, der als Innenverteidiger spielt, hat sich durch kontinuierliche Leistungssteigerung und wachsendes Selbstvertrauen zu einem festen Bestandteil der Abwehrreihe entwickelt. Mit jeder Partie wächst sein Spielverständnis und seine Erfahrung, was ihn zu einer wertvollen Größe in der Mannschaft macht. Simon Lang, er ist seit dieser Saison wieder zurück am Deininger Weg, bringt frischen Wind und viel Erfahrung mit. Der talentierte Spieler hat sich schnell wieder in die Struktur der Mannschaft eingefügt.Am kommenden Samstag treten die Adler beim Tabellenvorletzten FC Eintracht Münchberg an. Die Losung ist klar: mit einem Auswärtserfolg die Trendwende einzuläuten, um den Klassenerhalt schnellstmöglich in trockene Tücher zu wickeln.