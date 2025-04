ASV Neumarkt: Adelabu und Zander geben ihr Ja-Wort

Der Oberpfälzer Bayernligist ASV Neumarkt bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Und kann nun die nächsten beiden wichtigen Personalien für die Zukunft vermelden: Morris Adelabu (21) und Sam Zander (24) haben ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilt der Verein am Dienstag freudig mit. Damit setzen zwei Eigengewächse, die bereits in der Jugend das ASV-Trikot trugen, ein klares Zeichen und kehren nach wertvoller Erfahrung in anderen Vereinen wieder langfristig in die fußballerische Heimat zurück.