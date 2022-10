ASV Mettmann wirft dritten Oberligisten aus dem Pokal Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer schaffen gegen den haushohen Favoriten SSVg Velbert die Sensation und stehen im Viertelfinale.

ASV Mettmann – SSVg Velbert 3:1 (2:0). Eigentlich waren die Experten sich einig, dass der ASV Mettmann seine bisherigen Erfolge im Niederrheinpokal nicht weiter toppen könne. Denn das Team von Daniele Varveri hatte mit dem VfB Hilden und dem VfB Homberg bereits zwei Oberligisten aus dem Wettbewerb gekegelt. Doch am Mittwochabend war am Sportzentrum Auf dem Pfennig in Mettmanner Ortsteil Metzkausen nach dem Abpfiff des Achtelfinales des Pokals auf Niederrheinebene die Hölle los. Die ASV-Fußballer hatten völlig verdient den derzeitigen Oberliga-Spitzenreiter und Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga mit 3:1 geschlagen.