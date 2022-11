Der ASV Mettmann präsentiert sich aktuell in Topform. – Foto: Andreas Bornewasser

ASV Mettmann will vor der Winterpause noch kräftig punkten Nach dem Sieg in Ronsdorf am Donnerstag soll es auch gegen Dabringhausen Punkte geben.

ASV Mettmann – Dabringhausener TV. Für die ASV-Fußballer geht es mit der Bezirksliga-Partie gegen Dabringhausen (Sonntag, 16.15 Uhr, Sportzenrtrum Auf dem Pfennig) in den Jahresendspurt. „Wir wollen in den nächsten Spielen möglichst viele Punkte holen, um uns für die Begegnungen nach der Winterpause gut zu positionieren“, erklärt Imad Omairat. Der Sportliche Leiter des ASV sieht gute Chancen, dass sein Team weiter oben in der Tabelle mitmischen kann. Die Qualität im Kader sei dafür vorhanden und der Verein habe schon vor dem Saisonstart gesagt, dass er ambitioniert ist. Am Donnerstag gab es ein 1:0 beim Zweiten TSV Ronsdorf.

Am späten Sonntagnachmittag gilt es für das Team von Daniele Varveri, diese Ambitionen zu unterstreichen. Omairat warnt, die Dabringhauser, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, zu unterschätzen. „Gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich hat Dabringhausen zumeist gut ausgesehen. Sowohl gegen Spitzenreiter Bergisch Born als auch gegen den TSV Ronsdorf spielten sie unentschieden. Das kommt nicht von ungefähr“, lautet seine Einschätzung. Es ist also damit zu rechnen, dass die Gäste alles daran setzen, aus Mettmann etwas Zählbares mitzunehmen und die Abstiegszone zu verlassen.