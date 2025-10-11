ASV Mettmann will in Eller zurück in die Erfolgsspur

„Da steht nicht nur Spitzenspiel drauf, das wird angesichts der Qualität beider Mannschaften auch eine Topbegegnung. Eller spielt einen gut organisierten, von taktischer Disziplin geprägten Fußball“, betont Mettmanns Chefcoach Sebastian Pichura, der mit dem gesperrten Umut Demir (gelb/rote Karte) einen Leistungsträger ersetzen muss.
Als feste Größe steht hingegen Johannes Erkens in der Startelf. Mit seinem Bruder Justus (32), dem Teamkapitän, ist der 26-Jährige, der seinerzeit beim SC Velbert als C-Junior mit dem Fußball begann und einige Male in der Kreisauswahl auflief, im Abwehrzentrum ein Garant für Zuverlässigkeit und Zweikampfstärke gepaart mit einer passgenauen Spieleröffnung.
Ersten Kontakt zum Seniorenfußball bekam der Nachwuchsspieler bereits in seinem zweiten A-Juniorenjahr mit 16 Einsätzen in der Ersten des FC Mettmann. Im Sommer 2018 folgte der Wechsel zum SC Sonnborn. Seit 2021 läuft der Abwehrhüne, der einst als „Offensiver“ begann, nun für den ASV Mettmann auf, machte den Landesliga-Aufstieg, aber auch den direkten Abstieg im Frühsommer 2024 mit. „Aufgrund meines Studiums wollte ich danach sportlich kürzertreten, ging wegen des geringeren Zeitaufwands wieder zum FC Mettmann in die Kreisliga A. Aber dann zeigte sich, dass Fußball und Studium sich besser als erwartet vereinbaren lassen“, berichtet Erkens.
So folgte in diesem Januar die Rückkehr zum ASV. Nach dem knapp verpassten Aufstieg im Frühsommer nun der nächste Anlauf. „Wir liegen gut im Rennen. Daran ändert auch das verlorene Spiel gegen den MSV nichts. Über eine Stunde in Unterzahl machten wir vieles richtig, bewiesen Charakterstärke. Das späte zweite Gegentor war ärgerlich, wirft uns aber nicht aus der Bahn. Das wollen wir schon in Eller unter Beweis stellen und dieses wichtige Spiel für uns entscheiden“, sagt Johannes Erkens voller Zuversicht.