ASV Mettmann will in Dormagen angreifen

Der ASV hingegen tat sich zuletzt schwer, seine teils hochkarätigen Tormöglichkeiten zu verwerten. Bei größerer Effizienz hätte der Tabellendritte in Hochdahl nicht 1:1 gespielt, sondern die Partie schon vor der Pause entschieden. „Tatsache ist aber auch, dass man sich diese Chancen erst einmal erarbeiten muss. Und in der Hinsicht machen wir doch vieles richtig“, konstatiert Sebastian Pichura. Der Coach ergänzt: „Dormagens Leistungsvermögen ist für uns schwer einzuschätzen, aber wir haben Respekt vor dem Gegner. Andererseits wollen wir natürlich drei Punkte mit nach Hause nehmen, dem Führungsduo Eller 04 und Sparta Bilk dicht auf den Fersen bleiben.“

Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, sagt: „Das wird ein knackiges Auswärtsspiel. Natürlich sind wir mit den 16 Punkten aus sechs Spielen zufrieden. Aber wir hätten unsere Siege schon deutlicher herausspielen können. Dann bekämen wir nicht nur mehr Ruhe ins Spiel, sondern entlasten, wenn es noch eng wird, unsere Defensive.“ Ahmet Kizilisik hat seinen Kurzeinsatz gegen Meerbusch II gut verkraftet, steht (nach auskuriertem Kreuzbandriss) wieder im Kader. Auch Tristan Maresch ist dabei. Gut in die Saison gestartet verlor der Zugang aus Bergisch Born durch die zweiwöchige Rotsperre etwas seinen Rhythmus. Zurück zur Topform, dazu bietet sich jetzt in Dormagen eine gute Gelegenheit.