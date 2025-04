ASV Mettmann will im Top-Duell den Spitzenreiter ärgern

ASV Mettmann – 1. Spvg. Solingen-Wald 03. Flutlichtatmosphäre, dazu das Duell zweier Top-Mannschaften der Bezirksliga, Gruppe 2: Wenn am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Sportzentrum an der Hasseler Straße der Anpfiff erfolgt, ist alles gerichtet für den mit Spannung erwarteten Vergleich des Tabellendritten (Mettmann) mit dem Klassenprimus aus der Klingenstadt.

Und die Zahlen lügen nicht, empfängt doch die mit 23 Gegentoren beste Abwehr der Liga die treffsicherste Offensive (96). Wobei: Das Momentum könnte für die Einheimischen sprechen. Die siegten jüngst beim SC Velbert II mit 3:0, während sich Solingen beim 2:2 im Heimspiel gegen TuSEM Essen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte und dazu in der Schlussphase noch zwei Platzverweise quittierte. Gleichwohl nur Spekulation. Nicht nur in Mettmann, auch im Lager der Walder sieht man dem Gipfeltreffen mit großem Interesse entgegen. Zur Erinnerung: Das Hinspiel endete 1:1. Die Führung der Platzherren egalisierte Toni Markovic zehn Minuten nach dem Seitenwechsel.

Wie seinerzeit ist auch heuer die Ausgangslage völlig offen. „Durch unsere guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen haben wir Selbstvertrauen getankt und uns in eine gute Ausgangslage gebracht. Deshalb haben sich die Jungs dieses Spitzenspiel einfach verdient. Trotz der zuletzt überzeugenden Auftritte werden wir jetzt nicht übermütig, denken weiter, wie es so schönheißt, von Spiel zu Spiel“, betont Mettmanns Trainer Sebastian Pichura, dem definitiv Steven Winterfeld (5. gelbe Karte) fehlt. Der 34-Jährige ergänzt: „Wir haben keinen Druck, den haben eher die Solinger. Ich denke, dass beide Mannschaften mit dem nötigen Respekt voreinander auftreten. Wir alle freuen uns jedenfalls auf eine spannnende Partie.“

Dessen Kollege Daniele Varveri stand „für ein Statement im Vorfeld der Begegnung nicht zur Verfügung“. Dem von Dezember 2019 bis März 2024 beim ASV tätigen Coach und seinen Jungs steht ohnehin die wohl wichtigste Saisonphase, die „Woche der Wahrheit“, bevor, schließlich empfängt sein Team gleich hinterher am Gründonnerstag (Anstoß 19 Uhr) den unmittelbaren Verfolger 1. FC Wülfrath. Heute in Mettmann fehlen Abwehrspieler Edin Sehic (Gelb-Rot gegen Essen) und in erster Linie der mit der fünften gelben Karte belastete Gianluca Cirillo, der beste Liga-Torschütze (29) und einer der Leistungsträger. Dem folgen, mit gehörigem Abstand, ASV-Torjäger Carlos Penan und Haarzopfs Spielertrainer Mathias Lierhaus (beide 19 Treffer).

„Die Ausfälle mögen ja ein Handicap für den Gegner sein, aber das ist eher deren Problem. Wie im Hinspiel rechne ich auch diesmal mit einer temporeichen, intensiven Begegnung. Aufgrund der sportlichen Attraktivität und spannenden Ausgangssituation kalkulieren wir mit einem größeren Zuschauerinteresse als sonst. Unsere Mannschaft hat ihren Matchplan und wird alles versuchen, den umzusetzen. Es ist ein 50:50-Spiel, in dem wir die Solinger natürlich ein wenig ärgern wollen. Und wir wollen den Rückstand auf das Führungsduo verkürzen, die sollen uns weiter dicht im Nacken spüren“ betont Imad Omairat. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Für alle, die in der Vergangenheit hier erfolgreich mit Daniele Varveri zusammengearbeitet haben, ist es, wie für ihn selbst bestimmt auch, eine spezielle, eine emotionale Begegnung. Aber alte Freundschaften müssen am Freitagabend mal für 90 Minuten ruhen.“

Derweil nehmen die personellen Planungen beim ASV für die nächste Saison weiter Formen an. Nachdem der Vertrag mit Chefcoach Sebastian Pichura schon Anfang März um ein Jahr verlängert wurde, meldet Imad Omairat nun auch die Abschlüsse mit neun Spielern. Angefangen bei Abwehrchef (und Kapitän) Justus Erkens, über die Torhüter Semih Demirhat und Niklas Wurth sowie die bewährten Halil Günes, Umut Demir, Yusuf Kaya, Toni Markovic, Jonas Schulte und Johannes Erkens – bis Saisonende 2025/26. „Mit den finalen Zusagen weiterer Stammspieler rechnen wir in den nächsten Tagen“, ergänzt Omairat.