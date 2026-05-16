ASV Mettmann will gegen Grevenbroich Platz 5 verteidigen

Auf den ASV Mettmann wartet ein Gegner in Topform. – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – 1. FC Grevenbroich-Süd. Schon im Hinspiel mit 4:2 erfolgreich, wollen die Grevenbroicher dem ASV den fünften Tabellenplatz tatsächlich noch streitig machen. Vor zwei, drei Wochen war das noch kein Thema. Vor dem Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Spessartstraße aber schon.

Während die Mettmanner zuletzt nur selten über fußballerisches Mittelmaß hinaus kamen, landete der 1. FC vier Siege hintereinander. Und verkürzte damit den Rückstand auf nur noch drei Zähler. Bemerkenswert die Konstanz und offensichtlich auch die Motivation der Elf von Coach Christian Niebel in der Schlussphase der Saison. Das blieb auch Khalid Channig nicht verborgen: „Grevenbroich hat in den vergangenen Wochen einiges an Boden gutgemacht. Da müssen wir auf der Hut sein. Der Papierform nach kommen die sogar als leichter Favorit zu uns.“ Der ASV-Trainer, der neben dem rotgesperrten Asaad Wahed Omar auch auf Toni Markovic (verletzt) und den privat verhinderten „Eisi“ Eisenbach verzichten muss, sagt aber auch: „Gut, wir haben zuletzt selten überzeugt. Jetzt wollen wir aber zumindest die letzten drei Spiele gewinnen, um die Saison mit einem positiven Gefühl zu beenden.“

Alles eine Frage der Einstellung, um die es allerdings vor Wochenfrist bei den abstiegsbedrohten Nievenheimern nicht zum Besten bestellt war. Das 3:3 nach der 2:0-Pausenführung kam eher zwei verlorenen Zählern gleich. „Wir haben im Lauf der Saison viele Punkte unnötig abgegeben. Das Remis in Nievenheim reiht sich da nahtlos ein. Wir vergaben in der Nachspielzeit ja noch zwei hundertprozentige Möglichkeiten“, so Imad Omairat rückblickend.