ASV Mettmann will die Spitze verteidigen Trainer Daniele Varveri kämpft allerdings im Heimspiel erneut mit personellen Problemen.

ASV Mettmann – TSV Aufderhöhe. Bevor es in die Winterpause geht, haben die ASV-Fußballer noch eine schwere Aufgabe zu bewältigen (Sonntag, 15 Uhr Sportzentrum Auf dem Pfennig). Der TSV Solingen verlor am vergangenen Wochenende die wichtige Partie gegen den Tabellenzweiten Bergisch Born mit 0:1 und verpasste damit den geplanten Sprung unter die ersten drei Teams in der Tabelle. Es ist damit zu rechnen, dass die Gäste alles daran setzen, den Spitzenreiter ASV Mettmann zu ärgern und so den Abstand zur oberen Bezirksliga-Region zu wahren.

Die Gastgeber hingegen wollen unbedingt als Spitzenreiter in die längere Meisterschaftspause gehen und dürfen sich deshalb keinen Ausrutscher erlauben, da sowohl der Zweite Bergisch Born als auch der Dritte TSV Ronsdorf dem ASV im Nacken sitzen – beide Verfolger haben nur zwei Punkte Rückstand auf das Team von Daniele Varveri. Die Zuschauer können also auf ein spannendes Finale vor dem Jahreswechsel hoffen.

In der vergangenen Woche beim knappen 1:0-Erfolg über Solingen-Wald haben die Mettmanner erfahren, wie schwierig es gegen ambitionierte Teams aus Solingen ist. Imad Omairat erinnert zudem daran, wie schwer sich der ASV beim Hinspiel in Aufderhöhe tat: „Da haben wir erst kurz vor dem Abpfiff den 4:3-Siegtreffer erzielt. Es war übrigens der Beginn einer langen Erfolgsserie.“ Der Sportliche Leiter zeigt zwar Respekt vor dem TSV, geht aber auch selbstbewusst in die Begegnung. „Wenn wir an die Leistungen der Spiele in den vergangenen Wochen anknüpfen, ist es eine sicherlich nicht einfache, aber lösbare Aufgabe für uns.“