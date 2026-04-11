ASV Mettmann will Aufwärtstrend in Ratingen fortsetzen

Der ASV Mettmann trifft auf die U23 von Ratingen 04/19 – Foto: Sascha Köppen

Die zwei Partien innerhalb von nur drei Tagen gegen die Hochkaräter der Bezirksliga, Gruppe 1, liegen hinter dem ASV Mettmann. Bei Spitzenreiter MSV Düsseldorf unterlag das Team von Khalid Channig knapp mit 1:2, um dann dem Zweiten TSV Eller nach einer insgesamt beherzten Vorstellung mit dem 0:0 einen Punkt abzuknöpfen.

Am Sonntag geht es zur U23 des Oberligisten Ratingen 04/19. Anstoß ist um 13.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Götschenbeck. Ähnlich wie die Mettmanner (5. Platz) fuhren die jetzt auf dem gesicherten elften Tabellenplatz stehenden Einheimischen (33 Zähler) in der Rückrunde stolze 16 Punkte ein. Darunter der beachtliche 4:2-Sieg gegen den Dritten SG Benrath. Eine respektable Bilanz, schließlich hatte das junge, entwicklungsfähige Team von Ex-Profi Andreas Voss, das im Hinspiel 0:2 unterlag, vor dem Auftakt zur zweiten Serie noch große Abstiegssorgen.

ASV erwartet einen starken Gegner

„Wir haben uns gegen den MSV und gegen Eller gut verkauft, obwohl kritisch betrachtet zweimal mehr drin war. Gegen Ratingen erwartet uns eine spannende Aufgabe und ein Gegner mit viel Qualität im Umschaltspiel. Wir werden niemanden unterschätzen, müssen weiter gierig bleiben und die Spiele gewinnen wollen. Das wird alles, nur kein Selbstläufer“, betont der ASV-Coach. Der hatte seinem Kader über die Osterfeiertage zwei in eigener Regie zu absolvierende Laufeinheiten verordnet, damit die Jungs nicht gänzlich aus dem Rhythmus kommen. „Am Dienstag beim Training waren jedenfalls alle wieder mit Feuereifer bei der Sache“, betont Channig.