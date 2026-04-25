ASV Mettmann will am Sonntag Revanche gegen CfR Links

ASV Mettmann will die Revanche – Foto: Sascha Köppen

CfR Links Düsseldorf – ASV Mettmann. Im bisherigen Saisonverlauf ließ der ASV so manche Gelegenheit liegen, um im Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 1, eine entscheidende Rolle zu spielen. Bestes Beispiel ist das 1:1 im November gegen den als Vorletzter angereisten CfR. An dessen brisanter Situation im Tabellenkeller hat sich nichts geändert. Wohl aber die der Mettmanner, die als Fünfter und mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang zwei, den Relegationsplatz, keine Chance haben, noch ganz oben anzugreifen.

Vor dem Rückspiel (Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Pariser Straße in Heerdt) wird die Elf von Trainer Panagiotis Liomas auf Rang 17 geführt – mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 49:95. Zuletzt quittierte der Aufsteiger aus 2024 eine 1:7-Pleite beim Vierten Sparta Bilk. Die zwischenzeitlich gehandelte Verstärkung durch Ex-Profi Niklas Dams (35, u.a. Wuppertaler SV, SV Wehen Wiesbaden) stand bis hierhin nur auf dem Papier. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Sidney Sam (38, u.a. Bayer Leverkusen), bereits seit Saisonbeginn im Kader, feierte, gleich mit einem Tor, erst am 2. April beim 2:2 gegen Grevenbroich-Süd sein Debüt.

Zwei Leistungsträger fehlen

„Das ist für uns alles kein Thema. Egal, welches Personal der Gegner letztlich aufbietet, wir haben nach dem enttäuschenden Hinspielresultat, als wir den direkten Kontakt zur Tabellenspitze erstmals abreißen ließen, etwas gutzumachen, wollen drei Punkte mit nach Hause nehmen“, nimmt Imad Omairat das Team in die Pflicht. Mit dem angeschlagenen Semih Demirhat, für den der gleichwohl bewährte Niklas Wurth zwischen den Pfosten steht, und Mittelfeldspieler Maximilian Eisenbach (fünfte gelbe Karte) fehlen zwei Leistungsträger.