ASV Mettmann: Vor Pokalkür kommt Bezirksliga-Pflicht Bezirksliga, Gruppe 2: Die nächste Aufgabe des ASV Mettmann heißt SC Radevormwald.

Nachdem die ASV-Fußballer am vergangenen Wochenende aufgrund einer Vielzahl von Krankheitsfällen nicht antreten konnten, gibt Daniele Varveri jetzt Entwarnung. „Die meisten Spieler sind wieder ins Training zurückgekehrt und wir haben für die Partie gegen den SC Radevormwald kaum personelle Probleme.“ Der ASV-Trainer hat aber ein wenig Sorge, dass Torjäger Carlos Penan und Außenbahnspieler Steven Winterfeld gegen Rade (Sonntag, 15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) nicht zur Verfügung stehen: „Bei Carlos ist in dieser Woche beim Training wieder die alte Oberschenkelverletzung aufgebrochen. Steven hat für seine Handverletzung eine Schiene bekommen. Da weiß man nicht, wie er damit zurecht kommt. Bei beiden Fußballern müssen wir abwarten, inwieweit sie gegen Radevormwald eingesetzt werden können.“

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Der Mettmanner Trainer zeigt einigen Respekt vor dem Gegner aus dem Oberbergischen. „Das ist eine seit mehreren Jahren zusammengewachsene Mannschaft, die demzufolge eingespielt ist und die Laufwege kennt. Auch der Trainer arbeitet schon längere Zeit mit diesem Team zusammen. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein und konzentriert zur Sache gehen.“ Varveri verweist darauf, dass Rade am vergangenen Sonntag immerhin gegen den Spitzenreiter SSV Bergisch-Born Unentschieden gespielt hat: „Daran erkennt man, dass in diesem Kader Qualität steckt.“

Der ASV-Übungsleiter ist froh, dass er wieder auf ein größeres Aufgebot als zuletzt zurückgreifen kann. Die längere Zeit verletzten Feyzullah Demirkol und Patrick Stelzer stehen wieder zur Verfügung. „Die beiden haben zuletzt in der zweiten Mannschaft mitgespielt und dort einen guten Eindruck hinterlassen. Auch andere Akteure, die zuletzt gefehlt haben, sind wieder auf dem Weg in den Bezirksliga-Kader“, berichtet Varveri. Er erwartet von seinem Team gegen Radevormwald einen Sieg. „Wenn wir den Dreierholen, haben wir weiterhin Kontakt zur Tabellenspitze. Den müssen wir auch in den nächsten Wochen halten, wenn wir unsere ehrgeizigen Ziele umsetzen wollen“, betont er.