ASV Mettmann vor gefährlicher Pflichtaufgabe

Der ASV kletterte also wieder auf Platz vier (25 Punkte), mit nur einem Zähler Rückstand auf das Führungsduo SG Benrath und MSV Düsseldorf. Geht da was in Sachen Tabellenführung? Schließlich stehen sich zeitgleich Sparta und Benrath im Topspiel gegenüber – und nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Für die ASV-Verantwortlichen kein Thema. „Wir spielen in einer Woche in Benrath. Jetzt müssen wir uns aber zu hundert Prozent auf Links konzentrieren. Auch wenn bei denen zu Saisonbeginn die Resultate nicht stimmten, jetzt scheinen sie sich stabilisiert zu haben, sind alles andere als Laufkundschaft. Die Sinne bei uns sind jedenfalls geschärft“, sagt der Sportliche Leiter Imad Omairat.

Tatsächlich sind beim CfR einige gute Spieler am Start. Angefangen bei Mittelfeldmann Dennis Schreuers (Zugang vom Oberligisten FC Büderich) bis zu den torgefährlichen Angreifern Paschalis Ivantzikis und dem ebenfalls oberligaerfahrenen Fabian Gombarek. Noch einmal Chefcoach Pichura: „Ich habe Links vor Saisonbeginn weiter vorne erwartet. Keine Frage aber, dass wir die Aufgabe mit Ernsthaftigkeit und der nötigen Geduld in Angriff nehmen. Außerdem wollen wir mit einer starken Leistung eine positive Basis für das Spitzenduell nächsten Sonntag in Benrath schaffen.“