ASV Mettmann vor gefährlicher Pflichtaufgabe

ASV Mettmann – CfR Links Düsseldorf. Sie müssen sich bei dem im Stadtteil Heerdt beheimateten Gegner ja nicht gleich bedanken. Dennoch: Mit dem überraschenden 1:1 gegen den Zweiten Sparta Bilk tat der weiterhin als Vorletzter geführte CfR den Mettmannern am vergangenen Spieltag in doppelter Hinsicht einen Gefallen. „Dieses Ergebnis ist ein Beispiel dafür, wie eng es in der Liga zugeht, dass fast jeder jeden schlagen kann. Jetzt haben wir erst recht keinen Grund, Links auch nur im Ansatz zu unterschätzen. Dazu kommt, dass die Bilker in diesem Spiel zwei Punkte liegen ließen. Wir selbst haben mit dem souverän herausgespielten 5:0 beim DSC 99 wieder Anschluss nach ganz oben gefunden“, sagt ASV-Coach Sebastian Pichura vor dem direkten Vergleich mit den Düsseldorfern – Anstoß Sonntag 15 Uhr, Sportzentrum Hasseler Straße.
Der ASV kletterte also wieder auf Platz vier (25 Punkte), mit nur einem Zähler Rückstand auf das Führungsduo SG Benrath und MSV Düsseldorf. Geht da was in Sachen Tabellenführung? Schließlich stehen sich zeitgleich Sparta und Benrath im Topspiel gegenüber – und nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Für die ASV-Verantwortlichen kein Thema. „Wir spielen in einer Woche in Benrath. Jetzt müssen wir uns aber zu hundert Prozent auf Links konzentrieren. Auch wenn bei denen zu Saisonbeginn die Resultate nicht stimmten, jetzt scheinen sie sich stabilisiert zu haben, sind alles andere als Laufkundschaft. Die Sinne bei uns sind jedenfalls geschärft“, sagt der Sportliche Leiter Imad Omairat.
Tatsächlich sind beim CfR einige gute Spieler am Start. Angefangen bei Mittelfeldmann Dennis Schreuers (Zugang vom Oberligisten FC Büderich) bis zu den torgefährlichen Angreifern Paschalis Ivantzikis und dem ebenfalls oberligaerfahrenen Fabian Gombarek. Noch einmal Chefcoach Pichura: „Ich habe Links vor Saisonbeginn weiter vorne erwartet. Keine Frage aber, dass wir die Aufgabe mit Ernsthaftigkeit und der nötigen Geduld in Angriff nehmen. Außerdem wollen wir mit einer starken Leistung eine positive Basis für das Spitzenduell nächsten Sonntag in Benrath schaffen.“