ASV Mettmann verteidigt zu naiv für ein Top-Team

1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Mettmann 4:2 (2:1). Ohne Not ließ der ASV in Grevenbroich drei Punkte liegen. In einer desolaten Schlussphase kassierten die Gäste noch zwei Gegentore und rutschten durch die dritte Saisonpleite auf Rang fünf ab. Dagegen freuten sich die offensichtlich ersatzgeschwächt angetretenen Gastgeber gegen einen der Aufstiegsanwärter über drei nicht einkalkulierte „Bonuspunkte“.

Mettmann hatte zunächst die Spielkontrolle, ging durch den Distanzschuss von Asaad Wahed Omar folgerichtig in Führung (22.). „Dennoch haben wir uns in einigen Szenen nicht immer klug angestellt, vergaben bis zur Pause drei, vier hochkarätige Torchancen, kassieren aber selbst zwei Gegentreffer, die wir unbedingt verhindern müssen“, konstatierte hinterher Sebastian Pichura.

Besonders der Ausgleich, die erste Torannäherung der Gastgeber bis dahin, ärgerte den ASV-Chefcoach. Einen lang nach vorne geschlagenen Freistoß wehrte die in dieser Szene nicht konsequent zur Sache gehende Abwehr nur unzureichend ab. Aus der anschließenden Ecke resultierte das erste Gegentor (29.) durch Marcel Hensel.

Das 1:1 stellte den Spielverlauf nahezu auf den Kopf, denn die zuvor herausgespielten Chancen, darunter die durch Süd-Keeper Jan Müller parierten Distanzschüsse von Ahmet Kizilisik und Justus Erkens, ließen die Mettmanner ungenutzt. Die verloren nach dem Ausgleich vorübergehend die Ordnung, hatten dazu bei zwei Aluminiumtreffern der Grevenbroicher binnen weniger Sekunden eine Menge Glück. Das fehlte dann kurz darauf (32.) beim Grevenbroicher Führungstor von Kai Wirtz.

Bis zur Pause hätten die Kreisstädter durchaus egalisieren können, doch Tristan Maresch und Justin Lüdtke fehlte in zwei vielversprechenden Situationen die letzte Entschlossenheit. „In der zweiten Halbzeit versuchten die Grevenbroicher mit Spielverzögerungen und allerlei Mätzchen lange Zeit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Wir ließen uns einige Male auf unnötige Diskussionen mit Schiedsrichter und Gegenspieler ein. Da haben wir uns nicht clever angestellt, fanden erst nach dem 2:2 wieder zu unserem Spiel“, urteilte hinterher der Sportliche Leiter Imad Omeirat.

Das 2:2, ein Flachschuss von der Strafraumgrenze (80.), ging auf das Konto von Toni Markovic. Der achte Saisontreffer des schnellen Außenbahnspielers. In der Schlussphase drückte der ASV weiter aufs Tempo, wollte den Dreier mit nach Hause nehmen. Gleichwohl ging der Schuss nach hinten los. Es lief schon die erste Minute der Nachspielzeit, als der eingewechselte André Häntsch nach einem Freistoß und dem anschließenden „Gewusel“ den FC erneut in Führung brachte.

Totale Offensive ging nach hinten los

Mettmann stellte nun zwangsläufig auf totale Offensive um, wollte retten, was nicht mehr zu retten war. Und handelte sich, erneut durch Hensel (90+5), Gegentreffer Nummer vier ein. Unter dem Strich eine bittere Niederlage für den ASV, der bis zum Verfolgerduell am 12. Dezember bei Sparta Bilk eigentlich die maximale Punktzahl erreichen wollte, sich aber durch einige Unzulänglichkeiten schon beim ersten Versuch selbst aus der Spur brachte. Fazit von Sebastian Pichura: „Bei den Gegentoren haben wir viel zu naiv verteidigt. Das darf einem Spitzenteam so nicht passieren.“

SO SPIELTEN SIE

ASV Mettmann: Demirhat – Wahed Omar, Ju. Erkens, Kaya (82. Jo. Erkens), Tchouangue, Eisenbach, Azil (62. Kaddouri), Kizilisik, Maresch, Markovic, Lüdtke (62. Gomez).