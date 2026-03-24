ASV Mettmann verspielt fahrlässig eine Chance

ASV Mettmann – TSV Bayer Dormagen 1:3 (0:2). Fast schon fahrlässig verspielte der ASV seine Chance, in der Bezirksliga, Gruppe 1 nach wie vor um den zweiten (Relegations-) Platz mitzumischen. „Wir haben nur in den ersten acht, neun Minuten zwingend nach vorne gespielt. Dann brachten uns individuelle Fehler völlig aus der Spur“ beschrieb Khalid Channig in Kurzform den gebrauchten Fußball-Nachmittag. Für den Mettmanner Coach, nach der Roten Karte in Meerbusch gesperrt, stand sein „Co“ Acar Sar diesmal in der Verantwortung.
„Rot“ sah nach 22 Minuten auf der Gegenseite auch Marco Niestroy. Der TSV-Trainer hatte während einer Spielunterbrechung, einhergehend mit hitziger Diskussion, Mettmanns Yusuf Kaya umgestoßen. Ausschlaggebend für den Spielausgang war diese unrühmliche Aktion indes nicht. Da hatten der Fehler von Torsteher Semih Demirhat bei der misslungenen, von Marius Frassek unterbundenen Spieleröffnung (9.) und der durch Gästekeeper Thomas Wirtz parierte Handelfmeter (31.) von Ahmet Kizilisik schön größeren Einfluss. Erst Recht die zu kurz geratene und von Alexander Hauptmann erahnte Kopfballrückgabe von Kapitän Justus Erkens (45.) auf Demirhat.
Zumindest fragwürdig war die Rote Karte (66.) für Halil Günes, der sich, gerade sieben Minuten auf dem Feld, in bester Absicht das Spiel nach einer Unterbrechung schnell fortzusetzen, auf eine „Rangelei“, so stand es später im Schiedsrichterbericht, mit einem Gegenspieler einließ.
ASV: Demirhat (46. Wurth) – Tchouangue (59. Lüdtke), Ju. Erkens, Kaya, Wahed Omar, Eisenbach, Falco (59. Günes), Kizilisik (67. Fidanci), Demir, Maresch (69. Sai), Markovic.