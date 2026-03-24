ASV Mettmann verspielt fahrlässig eine Chance

Für den ASV Mettmann war am Sonntag mehr drin. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann – TSV Bayer Dormagen 1:3 (0:2). Fast schon fahrlässig verspielte der ASV seine Chance, in der Bezirksliga, Gruppe 1 nach wie vor um den zweiten (Relegations-) Platz mitzumischen. „Wir haben nur in den ersten acht, neun Minuten zwingend nach vorne gespielt. Dann brachten uns individuelle Fehler völlig aus der Spur“ beschrieb Khalid Channig in Kurzform den gebrauchten Fußball-Nachmittag. Für den Mettmanner Coach, nach der Roten Karte in Meerbusch gesperrt, stand sein „Co“ Acar Sar diesmal in der Verantwortung.

Rote Karte nach 22 Minuten

„Rot“ sah nach 22 Minuten auf der Gegenseite auch Marco Niestroy. Der TSV-Trainer hatte während einer Spielunterbrechung, einhergehend mit hitziger Diskussion, Mettmanns Yusuf Kaya umgestoßen. Ausschlaggebend für den Spielausgang war diese unrühmliche Aktion indes nicht. Da hatten der Fehler von Torsteher Semih Demirhat bei der misslungenen, von Marius Frassek unterbundenen Spieleröffnung (9.) und der durch Gästekeeper Thomas Wirtz parierte Handelfmeter (31.) von Ahmet Kizilisik schön größeren Einfluss. Erst Recht die zu kurz geratene und von Alexander Hauptmann erahnte Kopfballrückgabe von Kapitän Justus Erkens (45.) auf Demirhat.

Kalte Dusche gleich nach der Pause

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TSV Bayer Dormagen TSV Bayer 1 3 Abpfiff Mit 0:2 ging es in die zweite Hälfte, die Dormagens Marc Naroska gegen eine schläfrige ASV-Deckung gleich mit dem 0:3 (46.) eröffnete. Das war es auch schon, weil der in Mark und Bein getroffenen Channig-Elf bei ihrem weitgehend planlosen Anrennen in Unterzahl die letzte Überzeugung fehlte, der Partie noch einmal eine Wende geben zu können. Das nach einem Demir-Freistoß von „Eisi“ Eisenbach erzielte Gegentor (71.) taugte allenfalls zur Ergebniskosmetik. Mit 0:2 ging es in die zweite Hälfte, die Dormagens Marc Naroska gegen eine schläfrige ASV-Deckung gleich mit dem 0:3 (46.) eröffnete. Das war es auch schon, weil der in Mark und Bein getroffenen Channig-Elf bei ihrem weitgehend planlosen Anrennen in Unterzahl die letzte Überzeugung fehlte, der Partie noch einmal eine Wende geben zu können. Das nach einem Demir-Freistoß von „Eisi“ Eisenbach erzielte Gegentor (71.) taugte allenfalls zur Ergebniskosmetik.

Zumindest fragwürdig war die Rote Karte (66.) für Halil Günes, der sich, gerade sieben Minuten auf dem Feld, in bester Absicht das Spiel nach einer Unterbrechung schnell fortzusetzen, auf eine „Rangelei“, so stand es später im Schiedsrichterbericht, mit einem Gegenspieler einließ.

ASV: Demirhat (46. Wurth) – Tchouangue (59. Lüdtke), Ju. Erkens, Kaya, Wahed Omar, Eisenbach, Falco (59. Günes), Kizilisik (67. Fidanci), Demir, Maresch (69. Sai), Markovic.