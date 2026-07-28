ASV Mettmann verliert Testspiel trotz Halbzeitführung

ASV MEttmann muss sich gegen den TSV Eller geschlagen geben – Foto: Peter Teinovic

Eine sehr ordentliche erste Halbzeit reichte dem ASV Mettmann nicht, um den letztjährigen Bezirksligarivalen in Schach zu halten. Dabei ging der Gast mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei steigerte der in der Zwischenzeit personell verstärkte Landesliga-Aufsteiger indes das Tempo. Bestimmte eine halbe Stunde lang eindeutig das Geschehen, ehe der ASV in der Schlussviertelstunde wieder besser zur Geltung kam.

In der ersten Hälfte machten die Gäste vieles richtig. Sichtlich motiviert durch die frühe Führung (3.), die Umut Demir nach einer Linksflanke mit der Direktabnahme aus der zweiten Reihe erzielte, ging die Elf von Coach Khalid Channig beherzt zur Sache: „Wir haben die Räume gut zugestellt, ließen dem Gegner nur wenig Entfaltungsmöglichkeit. Der hatte, weil wir konsequent verteidigten und von hinten raus zügig nach vorne spielten, kaum eine wirklich zwingende Torchance.“ Ilyas Elkhattabi (2) und auch der knapp das Tor verfehlende Ibo Omayrat hätten die Führung im besten Fall ausbauen können.

„Wir hatten lange Zeit keinen richtigen Zugriff“

Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt zunehmend. Eller nahm das Heft in die Hand, wurde offensiv stärker. Der eingewechselte Anas El-Rifai machte Dampf und im Mittelfeld setzte nun Routinier Adnan Hotic die Akzente. „Wir hatten lange Zeit keinen richtigen Zugriff mehr. Eller hatte wesentlich mehr Ballbesitz, wir ließen uns zu sehr in die Defensive drängen, fanden gegen das sichere Passspiel des Gegners nicht das richtige Mittel“, analysierte Coach Channig. Zwangsläufig drehte der Neu-Landesligist den Spieß herum. Als zweifacher Torschütze (60., 71.) zeichnete sich Nico Stracke aus. Der wuchtige Angreifer hatte in der abgelaufenen Bezirksligasaison mit seinen 29 Treffern großen Anteil am Aufstieg.