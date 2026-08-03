ASV Mettmann verliert Test gegen starke Solinger Ein verschossener Elfmeter, zu wenig Mut, zu viele Fehler: Trainer Khalid Channig ist nicht einverstanden mit dem Mettmanner Auftritt und findet klare Worte. von RP / Elmar Rump · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Channing zeigte sich enttäuscht – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – DV Solingen 0:1 (0:1). Es war ein langer Sonntag für die Spieler des ASV Mettmann, der mit einer Trainingseinheit am Vormittag begann. Anschließend das gemeinsame Mittagessen, eine Teambesprechung und dann der Test gegen die mit einigen Ambitionen in die Landesligasaison gehenden Solinger.

Die Gäste zeigten sich, angeführt durch den vom Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV gekommenen Routinier Cenk Durgun (34), bei hochsommerlichen Temperaturen tatsächlich als spielerisch starker Gegner, der anfangs mehr Ballbesitz hatte. Mettmanns Schlussmann Semih Demirhat parierte den Schuss von Birol Adibelli aus spitzem Winkel (17.). Auf der Gegenseite musste der ASV eigentlich in Führung gehen, doch DV-Keeper Danylo Zenikov hielt den an Umut Demir verursachten, aber von Merveil Tekadiomona nicht sonderlich platziert geschossenen Foulelfmeter (29.). „Ich habe mich im letzten Moment noch anders entschieden, nicht wie sonst in die rechte, sondern in die andere Ecke geschossen. Das war in dem Moment nicht richtig“, beschrieb der vom Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler gewechselte Mittelfeldspieler die für ihn unglückliche Situation. Später (34.) schoss der von einem gegnerischen Abwehrspieler noch bedrängte Ilyas Elkhattabi knapp vorbei. Freie Bahn hatte indes Solingens Oguzhan Kefkir, dessen flach geschossener, aber haltbarer Freistoß aus mehr als 25 Metern den erfahrenen Semih Demirhat irgendwie auf dem falschen Fuß erwischte. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben.