ASV Mettmann verliert Test gegen starke Solinger

ASV Mettmann – DV Solingen 0:1 (0:1). Es war ein langer Sonntag für die Spieler des ASV Mettmann, der mit einer Trainingseinheit am Vormittag begann. Anschließend das gemeinsame Mittagessen, eine Teambesprechung und dann der Test gegen die mit einigen Ambitionen in die Landesligasaison gehenden Solinger.
Die Gäste zeigten sich, angeführt durch den vom Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV gekommenen Routinier Cenk Durgun (34), bei hochsommerlichen Temperaturen tatsächlich als spielerisch starker Gegner, der anfangs mehr Ballbesitz hatte. Mettmanns Schlussmann Semih Demirhat parierte den Schuss von Birol Adibelli aus spitzem Winkel (17.). Auf der Gegenseite musste der ASV eigentlich in Führung gehen, doch DV-Keeper Danylo Zenikov hielt den an Umut Demir verursachten, aber von Merveil Tekadiomona nicht sonderlich platziert geschossenen Foulelfmeter (29.). „Ich habe mich im letzten Moment noch anders entschieden, nicht wie sonst in die rechte, sondern in die andere Ecke geschossen. Das war in dem Moment nicht richtig“, beschrieb der vom Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler gewechselte Mittelfeldspieler die für ihn unglückliche Situation.
Später (34.) schoss der von einem gegnerischen Abwehrspieler noch bedrängte Ilyas Elkhattabi knapp vorbei. Freie Bahn hatte indes Solingens Oguzhan Kefkir, dessen flach geschossener, aber haltbarer Freistoß aus mehr als 25 Metern den erfahrenen Semih Demirhat irgendwie auf dem falschen Fuß erwischte. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben.
Beide Teams machten im zweiten Durchgang von den Wechselmöglichkeiten reichlich Gebrauch, kamen dennoch zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. Der eingewechselte Max Möllemann parierte gegen Stanislao Apicella (62.). Sein Gegenüber Zenikov tat es ihm gleich, als sich Elkhattabi klasse durchsetzte und entschlossen abzog (78.). Derweil fand der eigentlich gut getimte Freistoß (88.) von Joshua Sumbunu im Angriffszentrum keinen Abnehmer.
ASV-Cheftrainer Khalid Channig hatte kurz nach dem Abpfiff im Mannschaftskreis lange Redebedarf. Sein offizielles Statement fiel kürzer aus: „Ich war mit dem Auftritt der Jungs nicht einverstanden. Unabhängig von der Trainingseinheit am Vormittag. Wir waren in allen Mannschaftsteilen nicht mutig genug, hatten viele unklare Aktionen. Nach Balleroberungen fehlten uns die nötige Pass-Sicherheit und die Ruhe am Ball. Aber wir müssen auch sehen, dass wir es heute mit einem stark besetzten, fußballerisch guten Gegner zu tun hatten, den ich im Landesliga-Aufstiegsrennen weit vorne erwarte.“
ASV Mettmann: Demirhat (46. Möllemann) – Campitiello, Ju. Erkens (46. Eisenbach), Günes (81. Kadour), Kaya (85. Omairatte), Tekadiomona (69. Omayrat), Benslaiman Benktib (46. Sumbunu), Al-Bazaz, Demir, Markovic (69. Tshala), Elkhattabi.