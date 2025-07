ASV Mettmann verliert seine Heimat-Gruppe

Sie schlug anfangs hohe Wellen beim ASV Mettmann. Die Entscheidung des Fußballverbandes Niederrhein, den Bezirksligisten in der neuen Spielzeit der Gruppe 1 zuzuordnen. Der Hintergrund: Seit Jahren fühlt sich der ASV, bis auf die Gastspiele in der Landesliga, in der ihm vertrauten Gruppe 2 sozusagen „zu Hause“.

Als die ersten Gerüchte aufkamen, dass die Kreisstädter möglicherweise in die Gruppe 1 mit den linksrheinischen und Düsseldorfer Klubs rutschen könnten, meldete der Vorstand, mit einer schriftlichen Eingabe an den Verband vom 17. Juni, verständlicherweise gleich Bedenken an und machte nachhaltig seine Sicht der Dinge deutlich.

Imad Omairat im Rückblick: „Wir sind in der Gruppe 2 mit den Solinger, Remscheider und niederbergischen Klubs etabliert. Unsere personellen Planungen sind seit jeher so ausgerichtet, dass ein Großteil unserer Spieler aus diesem Einzugsgebiet kommt. Jetzt haben die Jungs einen wesentlich höheren Aufwand bei Auswärtsspielen – zeitlich und logistisch. Zudem fehlen uns die Nachbarschaftsduelle gegen die Velberter Vereine oder auch mit Rot-Weiß Wülfrath.“ Der Sportliche Leiter des ASV ergänzt: „In aller Bescheidenheit, aber irgendwie waren wir in der Vergangenheit auch ein sportliches Aushängeschild für diese Gruppe 2, was wir mit dem Titelgewinn in 2023 und zuletzt mit dritten Tabellenplatz hinter den Aufsteigern 1. FC Wülfrath und Solingen 03 klar unterstreichen konnten. Nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf uns als Verein kommen jetzt höhere Kosten zu. Eine Antwort seitens des Verbandes auf unsere Schreiben vom 17. Juni haben wir übrigens nicht erhalten. Unter dem Strich bleibt, dass wir die Entscheidung zwar nicht nachvollziehen können, sie aber akzeptieren müssen.“

Akzeptieren deshalb, weil, wie der Verband in einer allgemein gehaltenen Stellungnahme erklärte, auch aufgrund der Zusammenlegung der beiden Fußballkreise Solingen und Remscheid eine perfekte geographische Einteilung kaum möglich sei und es, wie in jedem Jahr, „Härtefälle“ gibt. Diesmal trifft es den ASV Mettmann, der sich in der kommenden Spielzeit auf verschiedenen Ebenen neuen Herausforderungen gegenüber sieht. Auch was die zu vermutende sportliche Qualität der Konkurrenz angeht.

Letzteres gilt in erster Linie für die in der abgelaufenen Spielzeit hinter Aufsteiger TSV Solingen nur knapp gescheiterten SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk oder TSV Eller 04. Ex-Oberligist MSV Düsseldorf, der Düsseldorfer SC 99, CfR Links Düsseldorf, Lohausener SV, TV Kalkum-Wittlaer und Ratingen 04/19 II gehörten auch bisher der Gruppe 1 an. TSV Bayer Dormagen, SpVg. Neuss-Weißenberg, 1. FC Grevenbroich-Süd, SV Uedesheim und der TSV Meerbusch II spielten bisher in der Gruppe 3. Aufsteiger sind der SC Rhenania Hochdahl, der SV Hösel (beide Kreisliga A Düsseldorf) und VdS Nievenheim (Grevenbroich-Neuss).

Sebastian Pichura machte sich seine eigenen Gedanken zur Umstrukturierung. „Auch wenn das grundsätzlich eine aus unserer Sicht fragwürdige Gruppeneinteilung ist, und wir uns fragen, warum die ganzen Langenfelder Klubs nicht, wie bisher, in der Gruppe 1 blieben, stellen wir uns den veränderten Voraussetzungen, gehen die ganze Sache positiv an“, sagt der ASV-Coach. Pichura bestellte seinen neuen Kader bereits am 24. Juni zum Trainingsauftakt.

Testspiele machen Lust auf mehr

Im ersten Vorbereitungsspiel forderte sein Team der gerade in die Regionalliga aufgestiegenen SSVg Velbert alles ab, unterlag nach einem forschen, selbstbewussten Auftritt, und dem Gegentor von Justin Lüdtke zum Endstand, nur mit 1:3 (0:2). „Die beiden Gegentore gleich zu Beginn müssen wir verhindern. Später waren wir ein absolut gleichwertiger Gegner. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen“, fasste Pichura zusammen. Nach einer erneut beachtlichen Vorstellung besiegte der ASV am vergangenen Sonntag Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern nach Toren von Ezequiel Gomez (6. – Zuspiel Umut Demir) und Abdulrahman Kaddour (82. – Vorarbeit Tristan Maresch) mit 2:0.

Am Sonntag um 15 Uhr tritt der Bezirksligist zum dritten Test beim CfR Links an. Danach legen die bereits am 24. Juni in die Vorbereitung eingestiegenen Mettmanner – Stichwort Belastungssteuerung – eine Pause ein. Am 27. Juli beginnt die zweite Phase der Vorbereitung, bevor am 30. Juli um 19.30 Uhr im Sportzentrum gegen den Oberligisten VfB 03 Hilden ein weiteres Top-Testspiel ansteht.