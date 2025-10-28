ASV Mettmann überrollt den DSC 99

Die Gäste gingen durch den seine ausgezeichnete Form bestätigenden Tristan Maresch früh in Führung (7.). Justin Lüdtke hatte aufgelegt. Der vergab zwar zunächst (28.) noch eine klare Chance, sorgte aber nach Vorarbeit von Umut Demir und Maresch, am zweiten Pfosten freistehend, für die Halbzeitführung. Die beiden Vorbereiter scheiterten zuvor am klasse reagierenden DSC-Keeper Mattis Klöpper. „Bemerkenswert wie unsere Mannschaft nach der 1:0-Führung mehr und mehr die Spiel- und Ballkontrolle übernahm. Dazu kam eine gute Absicherung nach hinten“, lobte Imad Omairat. Und das setzte sich im zweiten Spielabschnitt fort – nach der gegnerischen Drangphase. Der Sportliche Leiter ergänzte: „Der DSC kam kaum richtig in die Zweikämpfe, musste oft hinterherlaufen. Unsere Elf spielte das, gestützt auf eine sehr stabile Abwehr, technisch sauber und passsicher zu Ende.“

Mit dem Doppelschlag von Lüdtke (66. – Zuspiel Halil Günes) und Maresch (69. – Vorarbeit Johannes Erkens) war der Widerstand gebrochen. Den Schlusspunkt (85.) setzte der von Maresch in Szene gesetzte Anas Kaddouri.