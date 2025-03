– Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann trumpft in der ersten Halbzeit stark auf Am Ende feiern die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer beim SV Burgaltendorf einen souveränen 4:2-Sieg.

SV Burgaltendorf – ASV Mettmann 2:4 (0:4). Eine überragende erste Halbzeit des ASV, der dem im Hinspiel trotz der 2:3-Niederlage noch überzeugend auftretenden Tabellensiebten kaum Zeit zum Durchatmen ließ. „Direkt nach dem Anpfiff haben wir Burgaltendorf förmlich überrollt. Unser Matchplan ist absolut aufgegangen. Wir haben den Gegner früh gepresst und unsere starke Offensivleistung mit vier blitzsauber herausgespielten Toren gekrönt. Ein ganz toller Auftritt unserer Mannschaft, die die ohnehin schon deutliche Halbzeitführung sogar noch hätte ausbauen können“, urteilte Trainer Sebastian Pichura.

ASV gelingt Blitzstart Fr., 07.03.2025, 19:30 Uhr SV Burgaltendorf Burgaltend. ASV Mettmann ASV Mettmann 2 4 Abpfiff Kaum waren zwei Minuten gespielt, da brachte Toni Markovic die Gäste nach der scharfen Hereingabe von Jonas Schulte bereits in Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später leistete erneut Schulte von der linke Flanke auch die Vorarbeit zum 2:0 durch Umut Demir. Von vornherein mit einer defensiven Vorgehensweise in die Partie gegangen, schienen die Platzherren nun erst recht beeindruckt. Die Mettmanner hingegen, einmal richtig in Schwung gekommen, wollten natürlich nachlegen.

Zunächst (8.) scheiterte Torjäger Carlos Penan aus Nahdistanz noch am prächtig reagierenden Schlussmann Hendrik Buchholz. In ausgesprochener Spiel- und Torlaune präsentierten sich in Durchgang eins Umut Demir und Toni Markovic. Der schnelle Außenbahnspieler markierte auf Zuspiel von Ahmed Öztürk das 3:0 (22.) und bereitete nach einer halben Stunde den von Mittelfeldmann Demir erzielten Halbzeitstand vor. Torgefährliche Angriffsaktionen der Platzherren? Fehlanzeige! SV-Coach Andreas Krippel sah schon früh Handlungsbedarf (33.), schickte gleich zwei frische Kräfte auf den Platz. Angesichts der deutlichen Führung ließen es die Gäste in Durchgang zwei etwas ruhiger angehen. „Burgaltendorf kam engagiert aus der Kabine, fand dadurch besser in die Partie. Schadensbegrenzung war bei denen offensichtlich angesagt. Auch wenn wir nun merklich den Fuß vom Gaspedal nahmen, behielten wir über weite Strecken die Spielkontrolle“, konstatierte später der Sportliche Leiter Imad Omairat.