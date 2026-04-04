ASV Mettmann trotzt Aufstiegskandidat Eller ein Remis ab

Ein torloses Remis der besseren Art sahen die knapp 150 Zuschauer im Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 1. ASV Mettmann, im Vergleich zu den zwei letzten (verlorenen) Heimspielen erheblich verbessert, forderte dem auf Rang zwei positionierten TSV Eller alles ab. Die Partie stand über weite Strecken auf gehobenem Bezirksliganiveau. Was die konsequent eingehaltene taktische Marschroute und die spielerische Qualität anging, aber auch von der Intensität und vom Tempo her. Dass beiden Mannschaften im Spielaufbau der ein oder andere Fehlpass unterlief, war dem Pressing des Gegners und wohl auch einer gewissen Portion Nervosität geschuldet.
Gerade die aufstiegsambitionierten Düsseldorfer durften und wollten in Mettmann, nur drei Tage nach dem 4:1-Sieg gegen den Vierten Sparta Bilk, nicht verlieren. Von daher: Soll erfüllt, genauso wie der ASV. Dessen Chefcoach Khalid Channig urteilte nach den insgesamt 95 Spielminuten: „Wir haben die gute Leistung aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf bestätigt. Und gezeigt, dass das keine Eintagsfliege war. Eller war der erwartet starke Gegner, mit besonderer Qualität im schnellen Umschaltspiel auf Offensive. Dennoch ließen wir nur wenig zu, waren zweikampfstark und griffig in der Defensivarbeit, haben konsequent nach hinten gearbeitet. Ein Lob an das gesamte Team, das den ausgegebenen Matchplan prima umgesetzt hat.“
Viel fehlte nicht und die Platzherren hätten früh (3.) ein Ausrufezeichen gesetzt. Den technisch sauber ausgeführten Seitfallzieher des erstmals in der Startelf aufgebotenen Zugangs Ahmet Tepebas parierte TSV-Keeper Nikolaos Gidopoulos mit einem Reflex. Der Auftakt zu einem munteren, phasenweise temporeichen Schlagabtausch. Die Gäste, in der Defensive gut organisiert, setzten mit den schnellen Fabian Stutz und Takumi Miyata auf den Außenbahnen und dem im defensiven Mittelfeld die Fäden ziehenden Kapitän Adnan Hotic im Spiel nach vorne die Akzente. Während Miyata mit der bis dahin besten Chance im klasse reagierenden Semih Demirhat seinen Meister fand (22.), kam der gegen Sparta noch dreimal erfolgreiche Dennis Ordelheide gegen die aufmerksame ASV-Abwehr kaum zu Geltung.
Seinen besten Torschützen Nico Stracke (20 Treffer) schickte Coach Kerim Kara indes erst nach 88 Minuten aufs Feld. „Nico hat in erster Linie von der Bank kommend wichtige Tore erzielt. Das macht ihn fürs Team aktuell so wertvoll“, bemerkte dazu der Sportliche Leiter des TSV 04, Vedat Atalay. Auffällig beim ASV der auch nach hinten vorbildlich arbeitende Toni Markovic mit seinen schnellen Antritten und der auf beiden Außenbahnen defensiv und offensiv für Betrieb sorgende Roken Tchouangue.
Das 0:0 zur Pause entsprach den Spielanteilen. Gleich nach Wiederbeginn (47.) vereitelte Torhüter Gidopoulos erneut gegen den von Markovic in Szene gesetzten Tepebas ein Gegentor. In der Folge fand die teils mit hoher Intensität geführte Begegnung weitgehend zwischen den Strafräumen statt. Zwischenzeitlich verschärften beide Teams mal das Tempo. So die Gäste in der Schlussphase. Wirklich torgefährlich wurde es aber vor beiden Toren kaum noch. Einzige Ausnahme: Kurz vor dem Abpfiff (90+4) köpfte Asaad Wahed Omar den im Ansatz gefährlichen Schuss von Ellers Sascha Bechert gerade noch aus der Gefahrenzone.