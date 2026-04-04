ASV Mettmann trotzt Aufstiegskandidat Eller ein Remis ab

Seinen besten Torschützen Nico Stracke (20 Treffer) schickte Coach Kerim Kara indes erst nach 88 Minuten aufs Feld. „Nico hat in erster Linie von der Bank kommend wichtige Tore erzielt. Das macht ihn fürs Team aktuell so wertvoll“, bemerkte dazu der Sportliche Leiter des TSV 04, Vedat Atalay. Auffällig beim ASV der auch nach hinten vorbildlich arbeitende Toni Markovic mit seinen schnellen Antritten und der auf beiden Außenbahnen defensiv und offensiv für Betrieb sorgende Roken Tchouangue.

Das 0:0 zur Pause entsprach den Spielanteilen. Gleich nach Wiederbeginn (47.) vereitelte Torhüter Gidopoulos erneut gegen den von Markovic in Szene gesetzten Tepebas ein Gegentor. In der Folge fand die teils mit hoher Intensität geführte Begegnung weitgehend zwischen den Strafräumen statt. Zwischenzeitlich verschärften beide Teams mal das Tempo. So die Gäste in der Schlussphase. Wirklich torgefährlich wurde es aber vor beiden Toren kaum noch. Einzige Ausnahme: Kurz vor dem Abpfiff (90+4) köpfte Asaad Wahed Omar den im Ansatz gefährlichen Schuss von Ellers Sascha Bechert gerade noch aus der Gefahrenzone.