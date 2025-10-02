ASV Mettmann: Trotzreaktion gefordert

Der ASV wollte sich über den Kreispokal Wuppertal-Niederberg endlich wieder einmal für den Niederrheinpokal qualifizieren. Und ist dabei krachend gescheitert. Beim A-Kreisligisten SV Jägerhaus-Linde verloren die Mettmanner nach einer vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten indiskutablen Leistung, garniert von unzähligen Abspielfehlern, mit 2:3 (0:2).

Der Sekundenzeiger hatte noch nicht einmal seine erste Runde beendet, da lagen die Gäste nach einem haarsträubenden Fehler im Spielaufbau durch den Treffer von Fynn Gensicke 0:1 hinten. Kurz vor der Pause köpfte der nach einer Ecke sträflich frei stehende Jonas Dietz gar zum 2:0 ein. „Das waren Geschenke. Da fehlte bei uns auch deshalb die richtige Zuordnung, weil die Einstellung einfach nicht stimmte. Zur Halbzeit hätte ich bis auf Maximilian Eisenbach, der als einziger den nötigen Pokalehrgeiz vorlebte, die gesamte Mannschaft auswechseln können. Das war ein kollektives Versagen“, konnte Acar Sar, der für den privat verhinderten Chefcoach Sebastian Pichura in der Verantwortung stand, mit der „Nichtleistung“ seiner Startelf nun mal gar nichts anfangen.

Der Co-Trainer reagierte, schickte zu Beginn von Durchgang zwei gleich fünf frische Kräfte aufs Feld. Eine Maßnahme, die anfangs fruchtete, weil „Eisi“ Eisenbach früh (49.) auf 1:2 verkürzte. Aber der vermeintliche Favorit hatte an diesem Abend nicht die Qualität, um der verkorksten Partie die erhoffte Wende zu geben. Vielmehr traf Lindes Abwehrspieler Felix Brüggen, ebenfalls per Kopfball, nach einer Ecke zum 3:1 (63.). Da nutzte es auch nichts, dass die Mettmanner im zweiten Durchgang mehr Spielanteile hatten und zu vielversprechenden Torchancen kamen. Dass Toni Markovic und Alessio Falco nur Aluminium anvisierten, war Pech. Der Foulelfmeter den Umut Demir zum 2:3 (0:2)-Endstand verwandelte (90+4), änderte nichts mehr an der Niederlage. „Ein enttäuschender Auftritt mit vielen persönlichen Fehlern und Nachlässigkeiten in allen Mannschaftsteilen. Der Gegner machte es uns vor, brachte von Beginn an die richtige Einstellung auf den Platz, bewies einen unbändigen Siegeswillen und Kampfgeist“, schlussfolgerte Acar Sar.

Mit der Hypothek der Pokalpleite ist der ASV an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr, Sportzentrum Hasseler Straße) Gastgeber des MSV Düsseldorf. Der Tabellenführer (19 Punkte) empfängt zum Abschluss seiner englischen Woche den seit Saisonbeginn von Goran Tomic (zuvor u.a. SC Düsseldorf-West, 1.FC Wülfrath) trainierten Fünften (14 Punkte) zum attraktiven Spitzenspiel des achten Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nach der Niederlage erwarten die Verantwortlichen des ASV eine Leistungssteigerung – und eine Trotzreaktion. „Es geht hier für uns als Verein um die Tabellenführung und darum, dass wir unsere gute Ausgangsposition nicht fahrlässig aufs Spiel setzen. Vom Anpfiff weg hellwach sein und volle Leistungsbereitschaft zeigen, muss die Devise heißen“, nimmt der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, das Team in die Pflicht.

Topspiel gegen Düsseldorf

Die Düsseldorfer sind für Bezirksligaverhältnisse personell hochkarätig aufgestellt, haben mit dem 29-jährigen Sinan Kurt einen ehemaligen Profi (Hertha BSC, Bayern München, Borussia Mönchengladbach Junioren) in ihren Reihen. Dazu verfügen, neben anderen, auch die erfahrenen Aram Abdelkarim, Wiren Bhaskar und Maximilian Nadidai über jede Menge fußballerische Qualität. Und die ebenfalls schon höherklassig aufgelaufenen Angreifer Carlos Penan, der Ex-ASVer hat bereits fünf Treffer auf dem Konto und Said Harouz (4), wissen ohnehin, wo das Tor steht. Acar Sar betont: „Da müssen wir schon eine Topleistung abrufen. Der MSV hat einen stark besetzten Kader mit sehr guten Einzelspielern. Unsere Jungs müssen ein ganz anderes, ihr wahres Gesicht zeigen, um da erfolgreich gegenzuhalten.“ Es wird nach der Kreispokal-Pleite wohl ein Charaktertest für den Klassenprimus, bei dem Kapitän Justus Erkens (starke Erkältung), Johannes Erkens und Justin Lüdtke (beide Oberschenkelzerrung) Mitte der Woche noch fraglich waren.