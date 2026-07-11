ASV Mettmann trifft in „alter Gruppe“ auf unbekannte Gegner

So sieht die neue, alte Gruppe aus

„Grundsätzlich kennen wir ja die Gruppe 2, aber die stellt sich jetzt ganz anders dar als noch in 2024/25. Weiterhin dabei sind nur noch der FSV Vohwinkel, BV Gräfrath, TSV Ronsdorf und SSV Germania Wuppertal. Ansonsten müssen wir uns auf viele neue Gegner einstellen“, macht Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV deutlich. Neue Gegner, das sind die beiden Landesligaabsteiger FC Remscheid und VfB 03 Hilden II sowie die Aufsteiger Spvg. Solingen Wald 03 II, SSV Bergisch Born II, SC Sonnborn und SC Breite Burschen Barmen. Dazu kommen die in der Liga etablierten Cronenberger SC, HSV Langenfeld, SC Reusrath, TuSpo Richrath, Jugoslavija Wuppertal, der DV Solingen II und die SG Hackenberg aus Remscheid.