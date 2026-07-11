ASV Mettmann trifft in „alter Gruppe“ auf unbekannte Gegner

Sie sind wieder zurück in der Gruppe 2, die Bezirksliga-Fußballer des ASV Mettmann. Vor Jahresfrist erfolgte der Zwangswechsel – zur Überraschung der Führungsetage – in die Gruppe 1 mit den Düsseldorfer und Neuss/Grevenbroicher Klubs. Am Ende einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen stand der nicht zufriedenstellende fünfte Tabellenplatz. Jetzt also ein neuer Anlauf.
„Grundsätzlich kennen wir ja die Gruppe 2, aber die stellt sich jetzt ganz anders dar als noch in 2024/25. Weiterhin dabei sind nur noch der FSV Vohwinkel, BV Gräfrath, TSV Ronsdorf und SSV Germania Wuppertal. Ansonsten müssen wir uns auf viele neue Gegner einstellen“, macht Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV deutlich. Neue Gegner, das sind die beiden Landesligaabsteiger FC Remscheid und VfB 03 Hilden II sowie die Aufsteiger Spvg. Solingen Wald 03 II, SSV Bergisch Born II, SC Sonnborn und SC Breite Burschen Barmen. Dazu kommen die in der Liga etablierten Cronenberger SC, HSV Langenfeld, SC Reusrath, TuSpo Richrath, Jugoslavija Wuppertal, der DV Solingen II und die SG Hackenberg aus Remscheid.
Seit dem 3. Juli, dem Trainingsbeginn, gilt der Fokus der am 16. August beginnenden Punkterunde. Bis dahin stehen zunächst einmal sechs Testspiele im Vorbereitungsplan. Den Auftakt machte an diesem Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) die Partie beim A-Kreisligisten Union Velbert. Im ersten Heimspiel erwartet das Team von Cheftrainer Khalid Channig eine Woche darauf (19. Juli – 15 Uhr) den in der neuen Saison wieder von Alfonso del Cueto trainierten SV Rot-Weiß Wülfrath, der vor wenigen Tagen Ex-ASV-Angreifer Tristan Maresch als Zugang meldete.
Obwohl geografisch ein unmittelbarer Nachbar, läuft Rot-Weiß in der kommenden Saison, ähnlich wie Landesligabsteiger 1. FC Wülfrath, in der Gruppe 6 der Bezirksliga gegen Essener und Mülheimer Vereine auf. Die Verbandsgremien haben es so festgelegt.
Die Top-Begegnung der Testspielphase führt die Mettmanner dann am 22. Juli (Anstoß 19.30 Uhr) zum 1. FC Monheim. Khalid Channig hat zum Oberligisten eine besondere Verbindung, arbeitete dort unter Chefcoach Dennis Ruess seinerzeit als Co-Trainer. Vier Tage später (26. Juli – 15 Uhr) kommt der letztjährige Punktspielrivale und Aufsteiger in die Landesliga, der TSV Eller 04, ins Sportzentrum Hasseler Straße. Dort stellt sich am 2. August (15 Uhr) mit dem DV Solingen ein weiterer Landesligavertreter vor, ehe am 9. August (15.30 Uhr – Sportplatz Am Wald) bei der knapp am Landesligaaufstieg gescheiterten SG Benrath-Hassels die Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart eine Woche später ansteht.
In der Anfangsphase der Vorbereitung auf die neue Saison melden die Mettmanner bereits den ersten verletzungsbedingten Ausfall. Ahmet Togrul Tepebas (28), der in der Rückrunde mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte, zog sich im Training einen Ellbogenbruch (Radiusköpfchen) zu und wird mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.