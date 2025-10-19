Lüdtke will mit Mettmann eine Reaktion zeigen. – Foto: Spielerprofil

ASV Mettmann: Torjäger Justin Lüdtke soll den Unterschied machen ASV Mettmann – Ratingen 04/19 U23. Vor dem achten Spieltag führte der ASV noch die Tabelle in der Bezirksliga, Gruppe 1, an. Nach den Niederlagen gegen die Aufstiegskandidaten MSV Düsseldorf (1:2) und TSV Eller 04 (2:6) ging es runter auf Rang fünf. Gleichwohl beträgt der Rückstand auf das Führungsduo Eller und Sparta Bilk nur zwei Zähler. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Ratingen 04/19 U23 II ASV Mettmann Justin Lüdtke

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Mettmanner wettbewerbsübergreifend – der Kreispokal-K.o. beim A-Kreisligisten SV Jägerhaus-Linde ist da mit einzubeziehen – drei Niederlagen am Stück kassierten. Deshalb redet der Sportliche Leiter Imad Omairat auch Klartext: „Das ist nicht unser Anspruch. Wir erwarten jetzt eine Reaktion. Vom Trainerteam und von den Spielern sowieso. Was da in Eller nach der 2:1-Pausenführung anschließend passierte geht einfach nicht. Bei allem Respekt vor Ratingen, für uns sind am Sonntag drei Punkte alternativlos.“

Jonas Schulte setzt wegen einer roten Karte aus. Dafür steht der zuletzt gelb-rot-gesperrte Umut Demir wieder im Team. Hinter Demir (sechs Treffer) ist Justin Lüdtke (5) bester Schütze. Der schnelle, zweikampfstarke und torgefährliche 27-Jährige läuft seit Sommer 2024 für den ASV auf. Eine Neuverpflichtung, die seinerzeit mit 15 Toren gleich funktionierte. Bis zum zwölften Lebensjahr kickte der junge Justin in Remscheid für die TS Struck. Die in der Niederrheinliga spielenden C-Junioren der SG Hackenberg waren die nächste Station. Einen Knick in der Karriere gab es dann in 2014. Ein Wechsel nach Bergisch Gladbach platzte, weil Lüdtke nach einem Platzverweis im Kreispokalfinale gegen den FC Remscheid vom Verband eine halbjährige Sperre aufgebrummt bekam, die er in dieser Konsequenz persönlich nicht zu verantworten hatte. Danach war das Thema Vereinsfußball erst mal erledigt. "Wir hatten und haben eine prima Truppe"