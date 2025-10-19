ASV Mettmann: Torjäger Justin Lüdtke soll den Unterschied machen

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Mettmanner wettbewerbsübergreifend – der Kreispokal-K.o. beim A-Kreisligisten SV Jägerhaus-Linde ist da mit einzubeziehen – drei Niederlagen am Stück kassierten. Deshalb redet der Sportliche Leiter Imad Omairat auch Klartext: „Das ist nicht unser Anspruch. Wir erwarten jetzt eine Reaktion. Vom Trainerteam und von den Spielern sowieso. Was da in Eller nach der 2:1-Pausenführung anschließend passierte geht einfach nicht. Bei allem Respekt vor Ratingen, für uns sind am Sonntag drei Punkte alternativlos.“
Jonas Schulte setzt wegen einer roten Karte aus. Dafür steht der zuletzt gelb-rot-gesperrte Umut Demir wieder im Team. Hinter Demir (sechs Treffer) ist Justin Lüdtke (5) bester Schütze. Der schnelle, zweikampfstarke und torgefährliche 27-Jährige läuft seit Sommer 2024 für den ASV auf. Eine Neuverpflichtung, die seinerzeit mit 15 Toren gleich funktionierte. Bis zum zwölften Lebensjahr kickte der junge Justin in Remscheid für die TS Struck. Die in der Niederrheinliga spielenden C-Junioren der SG Hackenberg waren die nächste Station. Einen Knick in der Karriere gab es dann in 2014. Ein Wechsel nach Bergisch Gladbach platzte, weil Lüdtke nach einem Platzverweis im Kreispokalfinale gegen den FC Remscheid vom Verband eine halbjährige Sperre aufgebrummt bekam, die er in dieser Konsequenz persönlich nicht zu verantworten hatte. Danach war das Thema Vereinsfußball erst mal erledigt.
VfB Remscheid hieß in 2018 sein erster Klub bei den Senioren. „Wir haben gleich den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Da machte Fußball direkt wieder Spaß“, erinnert sich der damals 20-Jährige. Im Sommer 2021 ging es zum Bezirksligisten Dabringhauser TV, wo er in seiner besten Spielzeit 2023/24 auf 18 Tore kam. „Der anschließende Wechsel zum ASV war für mich persönlich ein wichtiger Schritt. Es lief direkt im ersten Jahr sehr ordentlich. Wir hatten und haben eine prima Truppe, verstehen uns auch privat gut. Den Aufstieg verpassten wir ja nur knapp“, schaute Lüdtke zurück und ergänzt gleich: „In die neue Spielzeit sind wir gut gestartet. Nur die Ergebnisse der zwei letzten Spiele, das war dann doch zu wenig. Aber wir hatten auch starke Gegner.“ Der Stürmer mit der „eingebauten Torgarantie“, schickt kämpferisch hinterher: „Nachkarten bringt nichts. Wir müssen die Situation annehmen, nach vorne schauen und wieder zurück in die Erfolgsspur finden.“