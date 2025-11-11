 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der ASV Mettmann hat einen Punkt erkämpft.
Der ASV Mettmann hat einen Punkt erkämpft. – Foto: Markus Becker

ASV Mettmann stürzt Spitzenreiter Benrath

Mit spielerischer Klasse und großem Einsatz erkämpft die Mannschaft von Sebastian Pichura ein Unentschieden. Sogar ein Sieg ist in der spannenden Partie möglich.

SG Benrath-Hassels – ASV Mettmann 2:2 (2:1). Sie trotzten dem Spitzenreiter, die Mettmanner. Prompt musste der die führende Position an den MSV Düsseldorf abtreten. Für den ASV war das Remis vor gut 250 Zuschauern, darunter auch viele eigene Anhänger, alles in allem ein positives Ergebnis. „Eine ausgeglichene Partie auf sehr gutem Bezirkliganiveau. Das Tempo, die Intensität in den Zweikämpfen und auch die fußballerische Qualität, das sieht man in unserer Liga nicht alle Tage“, urteilte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV.

Dabei wurden die Gäste gleich eiskalt erwischt. Es waren „Hand gestoppte“ 24 Sekunden gespielt, da hieß es durch Benjamin Prah bereits 1:0. Vorausgegangen war ein Ballverlust der Mettmanner in der Vorwärtsbewegung. Doch die stellten gleich unter Beweis, dass sie sich für dieses Spitzenduell eine Menge vorgenommen hatten. Nur sechs Minuten darauf glich Toni Markovic aus – nach der Linksflanke von Yusuf Kaya. Alles wieder offen. Gleichwohl bestimmte Benrath in Teilen den Spielverlauf.

ASV Mettmann gleicht aus

Die Gäste hielten kämpferisch dagegen. Die erneute SG-Führung (35.) durch Ajdin Koco nach einem Konter war indes nicht zu verhindern. Imad Omeirat: „Der Torschütze stand fast auf unserer Torlinie und damit nach unserer Wahrnehmung im Abseits.“ Dennoch: Viel fehlte nicht und der Gast hätte kurz vor der Pause noch egalisiert, doch nach Kayas Flanke schoss Markovic knapp übers Tor. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel machte es der 24-jährige Angreifer besser. Die Flanke von Umut Demir nahm Markovic technisch sauber mit der Brust an und erzielte mit seinem siebten Saisontor den Ausgleich. Bereits das frühe Endresultat, obwohl beide Teams Spieltempo und Zweikampfintensität weiterhin hoch hielten, um die Begegnung für sich zu entscheiden.

Pichuras Team ließ Chancen ungenutzt

„Wir hatten vorübergehend sogar die Spielkontrolle, konnten aber die herausgespielten Chancen nicht nutzen“, so Sebastian Pichura. So schoss Umut Demir einen Freistoß aus halblinker Position ans Außennetz (85.), während auf der Gegenseite Keeper Semih Demirhat zuvor mit zwei Glanztaten den erneuten Rückstand verhinderte. Trainer Pichura abschließend: „Wir haben heute gegen ein sehr gutes Benrather Team völlig verdient einen Punkt geholt. Wichtig war, dass wir nach dem 0:1 schnell ins Spiel fanden. Grundsätzlich war mehr drin, wenn wir unsere Angriffe konsequenter zu Ende spielen. Aber irgendwie ist es auch ein gerechtes Ergebnis.“

ASV Mettmann: Demirhat – Tchouangue (44. Wahed Omar), Günes, Eisenbach, Kaya, Azhil (40. Ju. Erkens), Falco (58. Maresch), Kizilisik (74. Gomez), Demir, Markovic, Kaddouri (46. Lüdtke).

Bereits am Freitag, Anstoß 19.30 Uhr, bestreiten die Mettmanner ihr Heimspiel gegen VdS Nievenheim.

RP / Elmar RumpAutor