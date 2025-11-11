ASV Mettmann stürzt Spitzenreiter Benrath

Die Gäste hielten kämpferisch dagegen. Die erneute SG-Führung (35.) durch Ajdin Koco nach einem Konter war indes nicht zu verhindern. Imad Omeirat: „Der Torschütze stand fast auf unserer Torlinie und damit nach unserer Wahrnehmung im Abseits.“ Dennoch: Viel fehlte nicht und der Gast hätte kurz vor der Pause noch egalisiert, doch nach Kayas Flanke schoss Markovic knapp übers Tor. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel machte es der 24-jährige Angreifer besser. Die Flanke von Umut Demir nahm Markovic technisch sauber mit der Brust an und erzielte mit seinem siebten Saisontor den Ausgleich. Bereits das frühe Endresultat, obwohl beide Teams Spieltempo und Zweikampfintensität weiterhin hoch hielten, um die Begegnung für sich zu entscheiden.

Pichuras Team ließ Chancen ungenutzt