ASV Mettmann stürzt Spitzenreiter Benrath

SG Benrath-Hassels – ASV Mettmann 2:2 (2:1). Sie trotzten dem Spitzenreiter, die Mettmanner. Prompt musste der die führende Position an den MSV Düsseldorf abtreten. Für den ASV war das Remis vor gut 250 Zuschauern, darunter auch viele eigene Anhänger, alles in allem ein positives Ergebnis. „Eine ausgeglichene Partie auf sehr gutem Bezirkliganiveau. Das Tempo, die Intensität in den Zweikämpfen und auch die fußballerische Qualität, das sieht man in unserer Liga nicht alle Tage“, urteilte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV.
Dabei wurden die Gäste gleich eiskalt erwischt. Es waren „Hand gestoppte“ 24 Sekunden gespielt, da hieß es durch Benjamin Prah bereits 1:0. Vorausgegangen war ein Ballverlust der Mettmanner in der Vorwärtsbewegung. Doch die stellten gleich unter Beweis, dass sie sich für dieses Spitzenduell eine Menge vorgenommen hatten. Nur sechs Minuten darauf glich Toni Markovic aus – nach der Linksflanke von Yusuf Kaya. Alles wieder offen. Gleichwohl bestimmte Benrath in Teilen den Spielverlauf.