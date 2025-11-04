ASV Mettmann strauchelt vor Top-Spiel gegen Benrath

In ihrer besten Phase zu Beginn von Durchgang zwei hätten die Linksrheinischen die Begegnung fast gekippt. Bereits vor dem Ausgleich (58.) durch das Eigentor von Asaad Wahed Omar, der nach einem Kopfball eines Düsseldorfers an den Querbalken das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor bugsierte, brannte es drei-, viermal lichterloh im Strafraum der Einheimischen. In zwei Situationen parierte Schlussmann Semih Demirhat glänzend, verhinderte schon vor dem Ausgleich einen Gegentreffer.

Aufregung dann nach 66 Minuten, als die Gäste längst wieder auf massierte Defensive umgeschaltet hatten. Gleichwohl verweigerte der Unparteiische Patrick Suchy (SG Hackenberg) dem aus Nahdistanz erzielten Treffer von Justin Lüdtke die Anerkennung. „Wir haben uns die Szene später mehrfach auf Video angeschaut. Justin stand keineswegs im Abseits. Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die uns letztlich den Sieg kostete“, kritisierte Imad Omeirat. Der Sportliche Leiter des ASV sagte aber auch: „Nach der Führung haben wir nicht konsequent nachgesetzt, aus unserer Überlegenheit nichts gemacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann die Führung und die eingeplanten drei Punkte fast schon fahrlässig aus der Hand gegeben.“

In der Schlussphase fehlten den Mettmannern, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit nach der Ampelkarte gegen Links (80.), die nötige Durchschlagskraft und letzte Überzeugung, um das Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen. Von daher kein Punktgewinn, vielmehr zwei verlorene Zähler im Kampf um eine bessere Ausgangsposition vor dem Sonntag-Topspiel (15 Uhr – Sportplatz „Am Wald“ in Düsseldorf-Hassels) beim Klassenprimus SG Benrath.