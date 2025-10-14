ASV Mettmann steht völlig neben den Schuhen

TSV Eller 04 - ASV Mettmann 6:2 (1:2). Was war denn da im Spitzenspiel der Bezirksliga, Gruppe 1, in den zweiten 45 Minuten mit den Mettmannern los? Völlig unverständlich und ohne Not ähnelte diese „Nichtleistung“ einer fußballerischen Bankrotterklärung. Erst recht nicht zu begreifen nach der starken Leistung in Durchgang eins. „Das war im bisherigen Saisonverlauf das Beste, was unsere Elf auf den Platz gebracht hat“, konstatierten unisono Co-Trainer Acar Sar und der Sportliche Leiter Imad Omairat nach der ersten Halbzeit. Der Reihe nach.

Mettmann verliert komplett die Kontrolle

Beim ASV stand Ahmet Kizilisik nach auskuriertem Kreuzbandriss erstmals in der Startelf. Der Zugang (zuletzt RW Wülfrath) brachte sich gleich prima ein. Eller legte durch Rasim Syuleyman zunächst vor (16.). Zwei Minuten später köpfte Justin Lüdtke zum 1:1 ein – nach einer Kizilisik-Ecke. Der 32-jährige Mittelfeldmann krönte seine bis zur Auswechselung gute Vorstellung schon früh mit der 2:1-Führung (20. – Zuspiel Tristan Maresch). „Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, waren klar die bessere Mannschaft und mussten bis zur Pause deutlicher vorne liegen. Was dann zu Beginn der zweite Halbzeit passierte, ist kaum in Worte zu fassen. Fehlpässe in Serie, ungenügendes Zweikampfverhalten, keine Laufbereitschaft – wir haben den Gegner stark gemacht und fanden überhaupt nicht mehr statt“, versuchte Sar zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären war.