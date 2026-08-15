ASV Mettmann startet gegen FC Remscheid

Mettmann empfängt Remscheid zum Beginn – Foto: Markus Becker

ASV Mettmann – FC Remscheid. Die Generalprobe mit dem 4:0-Sieg bei der gleichklassigen, in der Gruppe 1 zum Favoritenkreis zählenden SG Benrath-Hassels verlief vielversprechend. Zählt aber allenfalls für die Statistik, wenn an diesem Sonntag der Anpfiff zum ersten Bezirksliga-Meisterschaftsspiel erfolgt: Um 15 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße gegen den ehemaligen Deutschen Amateurmeister von 1968 und 1986.

Dass es eine lange Saison wird, die Konkurrenz bekanntlich nicht schläft, vielmehr ebenfalls berechtigte Aufstiegshoffnungen hegt, das alles wissen sie beim letztjährigen Tabellenfünften. Die üblichen Verdächtigen wie FSV Vohwinkel, Cronenberger SC, den nur knapp am Aufstieg gescheiterten SC Reusrath oder auch den Reserveteams von Oberliga-Aufsteiger Solingen 03 oder des Neu-Regionalligisten VfB 03 Hilden traut Omairat einiges zu. Remscheid brachte das erste Pflichtspiel bereits hinter sich, unterlag im Niederrheinpokal beim SV Haldern (Kreisliga A Rees/Bocholt) trotz einer 3:0-Führung mit 3:5.

Bei dem blieb nach dem Abstieg aus der Landesliga kein Stein mehr auf dem anderen. Ein neuer Trainer, Erdal Demir vom A-Kreisligisten Tura Remscheid-Süd, und gleich 18, 19 Spieler kamen. „Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben sich dort alle Leistungsträger verabschiedet. Der FC steht vor einem kompletten Neuanfang. In dieser Besetzung ist die Mannschaft leistungsmäßig kaum einzuschätzen“, sagt Imad Omairat. Der Sportliche Leiter des ASV fügt hinzu: „In erster Linie schauen wir aber auf uns, wollen mit einem Sieg starten und im Laufe der Saison das Maximum erreichen. Wir haben uns gezielt verstärkt, werden, so viel Selbstvertrauen in die eigene Stärke haben wir, auch ganz oben in der Tabelle mitmischen. Wichtig ist es, dass wir vom ersten Spieltag an erfolgreich Fußball spielen und damit auch bei unseren Fans gleich eine gewisse Euphorie entfachen.“

Für Khalid Channig indes kein Maßstab: „Remscheid ist immer noch ein Traditionsklub. Egal wie stark sich dieses umgekrempelte Team aktuell präsentiert. Zu Saisonbeginn müssen sowieso erst einmal die Mechanismen greifen, deshalb ist es für mich ein 50:50-Spiel. Wir sind alle auf die Saisonpremiere fokussiert, werden nichts dem Zufall überlassen.“ Der ASV-Chefcoach muss auf Ibo Omayrat (fünfte gelbe Karte aus der letzten Saison beim 1. FC Wülfrath), den verletzten (und rotgesperrten) Ahmet Tepebas und Toni Markovic (Urlaub) verzichten. Der Übungsleiter fügt hinzu: „Selbst wenn die Vorbereitung nicht in allen Teilen optimal verlief, wissen wir natürlich, was unsere Jungs zu leisten im Stande sind. Wir müssen am ersten Spieltag nicht unbedingt schönen Fußball spielen, sondern erst mal die drei Punkte einfahren.“

Mit einem positiven Saisonauftakt kennen sie sich aus, die Mettmanner. Vor Jahresfrist führte das Team um Kapitän Justus Erkens das Feld in der Gruppe 1 nach sieben Spieltagen mit 19 Zählern an, noch vor Aufsteiger TSV Eller 04. Erst eine Woche darauf setzte mit dem 1:2 auf eigenem Platz gegen den späteren Vizemeister MSV Düsseldorf die erste Niederlage. Ein Jahr zuvor (2024/25) lag Mettmann nach 11 Spielen mit 28 Zählern auch ganz vorne. Seinerzeit ebenfalls in der Bezirksliga, Gruppe 2, vor dem 1. FC Wülfrath und der jetzt in die Oberliga aufgestiegenen 1. Spvg. Solingen 03. Im Rückblick auf diese bemerkenswerten Serien kann es heuer eigentlich nur heißen: „Mach‘s noch einmal ASV.“