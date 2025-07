ASV Mettmann sorgt für Hilden-Debakel, Kosova überrollt Rheinland

Der ASV Mettmann will in dieser Vorbereitung gegen einige Schwergewichte testen, um in der Bezirksliga wieder ganz oben anzugreifen. Gegen den Oberligisten VfB 03 Hilden hat die Truppe von Sebastian Pichura von Anfang bis Ende überzeugt und Selbstvertrauen getankt. Toni Markovic traf schon in der 1. Minute, ehe in der Schlussphase des ersten Durchgangs Umut Demir (39., 41.) und Tristan Maresch für eine 4:0-Pausenführung sorgten. Die Gäste kamen wurden im zweiten Durchgang zwingender, kamen durch einen Doppelschlag von Maximilian Wagener (57.) und Pascal Weber (58.) sogar bis auf 2:4 heran. Doch für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Justin Lüdtke (83.), weshalb sich Mettmann über einen tollen Testspiel-Sieg freuen darf.

ASV Mettmann – VfB 03 Hilden 5:2

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Halil Günes, Jonas Schulte, Johannes Erkens (61. Roken Tchouangue), David Amankwah Darko, Adil Azhil (79. Anas Kaddouri), Alessio Falco, Tristan Maresch, Toni Markovic (56. Justin Lüdtke), Umut Demir, Ezequiel Tomas Gomez - Trainer: Sebastian Pichura

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze (46. Nils Arne Gatzke), Azad Sari (46. Nick Sangl), Leon Prokshi (46. Lukas Lier), Roman Wakily, Ercan Akhan, Shadrak Kapi Dombe (46. Fabio Bachmann), Dominik Rodrigues Figueiredo (46. Calvin Marion Mockschan), Luke Kawabe (46. Mohamed Cisse), Dominick Wasilewski (46. Maximilian Wagener), Emmanuel Yeboah, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Toni Markovic (1.), 2:0 Umut Demir (39.), 3:0 Umut Demir (41.), 4:0 Tristan Maresch (44.), 4:1 Maximilian Wagener (57.), 4:2 Pascal Weber (58.), 5:2 Justin Lüdtke (83.)

Rheinland Hamborn geht nach Pausenführung unter