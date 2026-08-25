ASV Mettmann siegt und bleibt wieder ohne Gegentor

Der Sieg der Elf von Trainer Khalid Channig geht absolut in Ordnung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Leistung über weite Strecken überschaubar blieb. Es war kein einfaches Spiel für die Gäste. Auf der einen Seite konzentrierte sich der wie erwartet kämpferisch starke TSV meist auf seine Defensive, blieb indes stets mit Kontervorstößen zu beachten. „Da mussten wir schon konzentriert bleiben. Mit dem ‚zu null‘ hat das letztlich auch geklappt. Nur im Spiel nach vorne, im letzten Drittel, da fehlte es uns einige Male an Dynamik, Passgenauigkeit und Durchschlagskraft. Am Ende des Tages haben wir klar und in der Höhe verdient gewonnen. Allein das zählt“, konstatierte der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat.

Mettman zweimal in Bedrängnis

In zwei Szenen geriet der Gast allerdings in Bedrängnis. Nach einem schnell vorgetragenen Konter (14.) verhinderte Torhüter Semih Demirhat reaktionsschnell den möglichen Rückstand. In der 68. Minute köpfte dann ein Ronsdorfer im Anschluss an einen Freistoß gegen den Querbalken. Zwei heikle Situationen für die meist spielbestimmenden Gäste. Auch die scheiterten zweimal am „Aluminium“. Zunächst (44.) der sich in die Offensive einschaltende Abwehrchef Justus Erkens am Pfosten. In der Schlussphase (89.) landete der Versuch des kurz zuvor eingewechselten Mahmud Omairatte ebenfalls am Pfosten.

Al-Bazaz trifft zur Führung

Treffsicherer war da Khalid Al-Bazaz, der auf Zuspiel von Merveil Tekadiomona die Halbzeitführung erzielte (20.). Gerade erst ins Spiel gekommen erhöhte Toni Markovic auf 2:0 (66.), bevor David Tshala mit seiner letzten Aktion vor der Auswechselung (81.) nach einer Kombination über mehrere Stationen den Endstand besorgte.

ASV: Demirhat – Campitiello, Ju. Erkens (72. Benslaiman Benktib), Günes, Tshala (81. Kadour), Eisenbach, Tekadiomona, Sumbunu, Demir (88. Dorrough), Al-Bazaz (88. Omairatte), Omayrat (66. Markovic).