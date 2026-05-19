ASV Mettmann siegt trotz zwei später Elfmeter-Gegentore

Der ASV Mettmann hat sich gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd durchgesetzt. – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2 (1:0). Das Endergebnis spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf nur unzureichend wider. Nach der komfortablen 3:0-Führung fingen sich die Mettmanner erst ganz zum Schluss noch zwei Gegentore. Beide durch verwandelte Foulelfmeter (80., 90+5) von FC-Topangreifer Berkay Köktürk, der jetzt bei 23 Treffern steht, den zweiten Strafstoß nach der Parade von ASV-Keeper Semih Demirhat aber erst im Nachschuss verwandelte.

Über weite Strecken hatte die Elf von Trainer Khalid Channig mehr vom Spiel. „Wir mussten schon zur Pause deutlicher führen. Grevenbroich machte auf mich nicht den Eindruck, als wollten sie uns den fünften Tabellenplatz tatsächlich noch streitig machen. Da kam vom Gegner doch zu wenig. Wir hatten wesentlich mehr Spielanteile. Die beiden Gegentore am Ende hätten wir schon in der Entstehung verhindern können“, urteilte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV. In Durchgang eins konnte der mit einer guten Leistung aufwartende Ahmet Tepebas in zwei Szenen schon etwas für seine persönliche Torquote tun, holte aber zumindest den Elfmeter heraus (16.), den Spielmacher Ahmet Kizilisik zur 1:0-Führung verwandelte.

ASV gab nach der Pause den Ton an

Im zweiten Spielabschnitt war der ASV weiterhin tonangebend. Grevenbroich dagegen offensiv zu harmlos, um die Einheimischen ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Die bauten ihren Vorsprung folgerichtig aus. Anas Kaddouri stellte auf Zuspiel von Umut Demir mit einem 18-Meter-Flachschuss auf 2:0 (60.). Acht Minuten darauf wurde der Schuss von Tepebas, nach Vorarbeit von Roken Tchouangue, von einem gegnerischen Abwehrspieler noch geklärt, bevor der ASV-Angreifer im Nachsetzen seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Trotz der zwei späten Gegentore geriet der verdiente Sieg der Mettmanner nicht mehr wirklich in Gefahr. Und der fünfte Tabellenplatz sowieso nicht.