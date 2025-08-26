ASV Mettmann siegt trotz strittiger Entscheidungen

Die vermeintliche Führung (6.) durch Ezequiel Gomez fand keine Anerkennung, weil der Assistent an der Seitenlinie eine Abseitsstellung des Schützen gesehen haben wollte. Es blieb nicht die einzige fragwürdige Entscheidung des Unparteiischen-Trios um Schiri Jakub Grochowicz (Essen). Die Mettmanner ließen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, waren spielerisch und läuferisch das aktivere Team. Und belohnten sich wenig später (13.) mit der Führung durch den Distanzschuss des erneut umtriebigen und nach dem Abpfiff von seinem Coach besonders gelobten Umut Demir.

Torschütze Demir verzog dann aus spitzem Winkel nur knapp (23.), während der freistehende Toni Markovic nach dem Eckball von Demir das fast schon überfällige 2:0 erzielte (33.). Die Platzherren im Soll, während die Düsseldorfer bis auf einige Entlastungsangriffe offensiv kaum stattfanden. Allerdings war der TV nach einer Unaufmerksamkeit von David Darko durch Elias Bellarbi zur Stelle (40.) – nur noch 2:1.

"Waren klar spielbestimmend"

In Durchgang zwei die Platzherren weiter tonangebend. Der auch in der Offensive oft Akzente setzende Roken Tchouangue machte nun über seine rechte Seite viel Betrieb, hatte zudem mit einem Pfostenschuss Pech (59.). Tristan Maresch scheiterte auf Zuspiel vom Gomez an TV-Schlussmann Mehmet Sezer, während der nach einer Stunde gemeinsam mit Zugang Maximilian Eisenbach eingewechselte Justin Lüdtke die präzise Ecke von Yusuf Kaya (68.) zum 3:1 einköpfte. Kalkums Ralf Appiah verhinderte kurz vor der Torlinie Gegentreffer Nummer vier durch Markovic. Das 4:1 (78.) blieb dann erneut Demir vorbehalten.

Am Ende (90.) gab es noch Aufregung. Die regelkonforme Abwehraktion von Yusuf Kaya im Strafraum gegen den Ex-ASVer Goki Fukunaga ahndete der Schiedsrichter, sehr zum Unmut der Mettmanner, mit Foulelfmeter. Dieses „Geschenk“ ließ sich Gäste-Kapitän Nico Pesch nicht entgehen. ASV-Chefcoach Sebastian Pichura urteilte nach dem Abpfiff: „Ein persönlicher Fehler vor dem 2:1, ein Elfer, der keiner war. Eigentlich mussten wir heute zu null spielen. Schon das Halbzeitergebnis entsprach bis dahin nicht dem wahren Spielverlauf, weil wir klar spielbestimmend waren und es auch blieben. Alles in allem war es eine gute Leistung und von daher ein verdienter Sieg.“