ASV Mettmann siegt in Dormagen und erobert die Bezirksliga-Spitze

TSV Bayer Dormagen – ASV Mettmann 1:3 (1:1). Weil das Führungsduo TSV Eller 04 (1:3 gegen Weissenberg) und Sparta Bilk (2:2 gegen MSV Düsseldorf) patzte, führt der ASV nach dem siebten Spieltag das Feld in der Bezirksliga, Gruppe 1, an.

„Das war das erwartet harte Stück Arbeit, weil Dormagen phasenweise sehr körperbetont auftrat. Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte hatten wir nach dem Seitenwechsel Feldvorteile. Unser Team hat das mit den zwei späten Toren mit Bravour gemeistert. Es war eine Art Reifeprüfung, entsprechend emotional war auch der Jubel der Jungs nach dem Abpfiff“, fasste Co-Trainer Acar Sar zusammen, der für den privat verhinderten Sebastian Pichura das Sagen hatte.

Bayer ging durch den Kopfballtreffer des im Mittelfeld die Fäden ziehenden Routiniers Alexander Hauptmann in Führung (24.) – im direkten Gegenstoß nach einem wirkungslos verpufften Freistoß der Gäste. Gleichwohl wussten die postwendend die passende Antwort. 1:1 kaum 60 Sekunden später durch den starken Umut Demir, der bereits früh (6.) die erste klare Chance verpasste. Nach einer halben Stunde (32., 34.) bewahrte Torhüter Semih Demirhat sein Team in zwei brenzligen Situationen vor dem zweiten Gegentor, ehe Tristan Maresch nur knapp verzog (41.). Wie auch nach einer Stunde, als der 24-Jährige zuvor zwei Gegenspieler ausgetanzt hatte.

Die Gäste nun meist im Vorwärtsgang. Ezequiel Gomez zog aus spitzem Winkel gegen Keeper Leon Malzkorn den Kürzeren. Malzkorns harte Attacke (87.) gegen Roken Tchouangue ahndete der Schiedsrichter nicht mit Strafstoß. Ganz am Ende belohnten sich die Mettmanner aber doch noch. Durch die Treffer von Toni Markovic (90.) und Ezequiel Gomez (93.). „Am Ende wollte unsere Elf den Sieg einfach mehr. Es war der verdiente Lohn für einen bis zum Schluss engagierten Auftritt“, lobte der Sportliche Leiter Imad Omairat.