ASV Mettmann setzt sich 70 Punkte als Ziel

ASV Mettmann – TuSEM Essen. In Richtung Tabellenspitze geht nichts mehr. Dennoch behalten die Mettmanner in der Endphase der Saison ihre Ziele im Auge. Wie zuletzt formuliert, geht es darum, den dritten Tabellenplatz ins Ziel zu bringen, dazu das vier Spiele umfassende Restproramm maximal erfolgreich zu gestalten.

Nicht zu vergessen, und das ist eine Herausforderung für den Defensivverbund, will sich der ASV mit dem inoffziellen Titel „stärkste Abwehr in der Bezirksliga, Gruppe 2“ aus der Spielzeit verabschieden. Im Wettbewerb übrigens mit Klassenprimus Wülfrath – ebenfalls 29 Gegentore. So weit, so gut. Jetzt aber stellte Trainer Sebastian Pichura eine weitere Aufgabe: „Ich erwarte von den Jungs, dass wir spätestens am letzten Spieltag die 70 Punkte-Grenze geknackt haben.“ Zumindest auf dem Papier Ansprüche, für die es sich lohnt, die nach der langen Saison noch im Tank befindlichen Kraftreserven zu mobilisieren.

Welche Ambitionen die Essener, an diesem Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße zu Gast, noch verfolgen, ist nicht überliefert. Zuletzt fehlte es dem Tabellenachten an Konstanz. Achtungserfolge, wie das 2:2 am 6. April beim Aufstiegsaspiranten Solingen 03, wechselten sich mit bescheidenen Ergebnissen wie der 1:2-Niederlage bei Germania Wuppertal (15.) ab.