ASV Mettmann setzt seinen guten Lauf fort Mit dem Sieg über Dabringhausen beschließen die Mettmanner eine erfolgreiche Woche.

„Mann des Tages“ war erneut Torjäger Carlos Penan, der beide Treffer für die Gastgeber erzielte. „Das war eine spielerisch und kämpferisch überzeugende Vorstellung. Insbesondere Im Hinblick darauf, dass wir 70 Minuten in Unterzahl spielen mussten“, war Trainer Daniele Varveri mit seinem Team mehr als zufrieden.

Die Gastgeber gerieten in Unterzahl, als der Unparteiische in der 20. Minute nach einem etwa hektischen Gerangel zwischen Yasin Sahin und seinem Gegenspieler dem Mettmanner die rote Karte zeigte. „Diese Schwächung haben meine Jungs aber prima weggesteckt und es war in der restlichen Spielzeit kaum zu merken, dass wir einen Mann weniger auf dem Platz hatten“, erläuterte der ASV-Coach.

Von Beginn waren die Gastgeber dominierend und gingen früh in Führung, als sich der linke Außenbahnspieler Steven Winterfeld geschickt durchsetzte, den Ball präzise in den Strafraum spielte und Mittelstürmer Carlos Penan das Leder im Dabringhausener Gehäuse unterbrachte (6.). In der Folge weitere schöne Kombinationen des ASV und weitere gute Torchancen. Die Gäste hingegen versuchten mit einigen klug angelegten Kontern zum Erfolg zu kommen, scheiterten aber zumeist an der gut gestaffelten Abwehrreihe des ASV. Torwart David Becker brauchte kaum einzugreifen, wobei die Gäste aber zunehmend den Druck erhöhten.