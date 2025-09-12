ASV Mettmann setzt auf Torgefahr durch Umut Demir

Aktuell nimmt das Team von Coach Oliver Seibert mit fünf Punkten Rang elf ein. Mitten drin in einer englischen Woche lag am Dienstagabend die 2:10-Heimpleite im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten FC Büderich. Aufmerksamer Beobachter war ASV-Chefcoach Sebastian Pichura, der den Gastgebern, zumindest so lange die Kräfte reichten, eine ordentliche Leistung bescheinigte: „Uedesheim zeigte eine Stunde lang eine gute Spielanlage, hielt mit Kampfgeist und Laufbereitschaft dagegen. Wir müssen uns auf einen ambitionierten Gegner einstellen, der über schnelles Umschaltspiel Druck nach vorne macht.“ Beachtlich auch das jüngste 2:2 der Linksrheinischen, nach eigener 2:0-Führung, beim Aufstiegsapiranten Sparta Bilk.

Pichura muss an diesem Freitag (20 Uhr, Bezirkssportanlage Norfer Weg) nach wie vor auf die Urlauber „Eisi“ Eisenbach und Halil Günes verzichten. Tristan Maresch ist noch einmal rotgesperrt. Fest eingeplant dagegen: Umut Demir, der nach fast zehn Jahren bei seinem Heimatklub SV 09/35 Wermelskirchen (und einem Kurzgastspiel beim Oberligisten FC Monheim) im September 2024 nach Mettmann kam. Seit Saisonbeginn in einer Top-Form freut sich 27-Jährige auf diese Partie: „Flutlichtspiele haben sowieso ihren besonderen Reiz. Wir wollen unsere kleine Erfolgsserie mit den drei Siegen und einem Remis jedenfalls fortsetzen und unser Spiel durchziehen.“ Der technisch versierte und mit dem nötigen Tordrang ausgestattete Mittelfeldmann, mit vier Toren und drei Assists aktuell „wertvollster“ Spieler im Team, fügt hinzu: „Unsere Zwischenbilanz passt. Nur in der Chancenverwertung haben wir Luft nach oben. Ebenso arbeiten wir daran, unsere gute Leistung nicht nur 60 Minuten, sondern über die komplette Spielzeit auf den Platz zu bringen. Das ist auch eine Kopfsache.“