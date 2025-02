Der ASV Mettmann hat nach der Pause aufgedreht. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann schüttelt Verfolger SuS Haarzopf ab Nach dem 0:1-Rückstand dreht der Bezirksliga-Dritte im Heimspiel plötzlich auf. Dabei setzt Umit Demir die offensiven Akzente.

ASV Mettmann – SuS Haarzopf 4:1 (0:1). Vorneweg: Der Sieg der Mettmanner geht absolut in Ordnung. Aber der Tabellendritte der Bezirksliga, Gruppe 2 musste eine Menge investieren, um den unmittelbaren Verfolger letztlich in Schach zu halten. Einsatzwille, Widerstandfähigkeit, Charakter und in der zweiten Halbzeit auch spielerisches Vermögen waren gefordert. All das warf das Team von Sebastian Pichura in die Waagschale, um die Partie nach dem Pausenrückstand noch zu drehen.

Diskussionen um Strafstoß So., 23.02.2025, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann SuS Haarzopf Haarzopf 4 1 Stichwort 0:1 in der 13. Spielminute. Der von Felix Franken verwandelte Foulelfmeter brachte die Gastgeber kurzzeitig auf die Palme. „Das war nie und nimmer ein Elfer. Was der Schiri sich dabei gedacht hat, weiß kein Mensch“, ärgerte sich der Mettmanner Coach. Was war passiert? Johannes Erkens, später verletzt ausgewechselt, traf bei seinem Abwehrversuch klar den Ball vor dem zu Fall kommenden Franken. Zum Entsetzen der Einheimischen zeigte Schiedsrichter Güven Uzun auf den Punkt. Torhüter Semih Demirhat war mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Haarzopf in der Folge bemüht, das „Geschenk“ zu verwalten, stand in der Abwehr kompakt und suchte sein Heil im schnellen Umschaltspiel. Mettmann blieb eine direkte Antwort schuldig, weil im Ansatz vielversprechende Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Einzig Carlos Penan bot sich auf Zuspiel von Ahmed Öztürk eine klare Einschussmöglichkeit (37.), die SuS-Keeper Leon Krasniqi allerdings mit einer tollen Parade zunichte machte. Dass Haarzopf schon früh den knappen Vorsprung über die Zeit bringen wollte, verdeutlichte die gelbe Karte gegen Kapitän Justin Kaiser wegen Spielverzögerung (43.). Nach der Pause umgestellt