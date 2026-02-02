ASV Mettmann schlägt SV Hösel zum Rückrundenauftakt

ASV Mettmann – SV Hösel 2:0 (2:0). Ein gelungener Rückrundenauftakt und demzufolge auch ein guter Start für den neuen ASV-Coach Khalid Channig. Vorneweg: Die beiden entscheidenden Treffer fielen zu einem für die Mettmanner günstigen Zeitpunkt.
Kaum waren vier Minuten absolviert, da markierte der auf Zuspiel von Justin Lüdtke frei vor Keeper Simon Brandt auftauchende Toni Markovic das 1:0. Da hatte sich die erste Anspannung beim Gastgeber schon einmal gelegt. Markovic agierte mit seiner Antrittsschnelligkeit einmal mehr auffällig, verpasste indes, auf Zuspiel des erstmals in einem Meisterschaftsspiel von Beginn an aufgebotenen und seine Sache gut machenden Berkant Fidanci die Führung auszubauen. Ohnehin hatte Mettmann bis zur Pause die größeren Spielanteile. Hösel versuchte kämpferisch dagegen zu halten, kam aber in der Offensive über gut gemeinte Ansätze nicht hinaus. Nur einmal (37.) musste ASV-Kapitän Justus Erkens energisch klären. Gegen Nick Hartmann, der wäre sonst auf der linken Seite auf und davon gewesen.
Markovic fand zuvor (33., 34.) in Torsteher Brandt seinen Meister, während kurz darauf der in der zweiten Halbzeit als Regisseur immer besser zur Geltung kommende Ahmet Kizilisik nach feinem Zusammenspiel mit Yusuf Kaya knapp vorbei schoss. Aufgeschoben war indes nicht aufgehoben. Als Hösel am eigenen Strafraum ein Fehlpass unterlief, brachte der spekulierende Tristan Maresch den freistehenden Justin Lüdtke in Position: 2:0 in der 45. Minute.
Hösel kam dann engagiert aus der Kabine. Viel fehlte nicht zum Anschlusstor. Zunächst gewann Berkant Fidanci im eigenen Strafraum gerade noch das Laufduell (48.) gegen Hartmann, ehe Halil Günes den Zweikampf gegen den einschussbereiten Marzio Menzler für sich entschied (50.). Das sollten aber die einzig nennenswerten Torchancen für die Angerländer bleiben, die in der Folge nur selten für Entlastung sorgten. Vielmehr gegen die spielerisch stärkeren und kompakt auftretenden Platzherren viel Arbeit hatten, um weitere Gegentore zu verhindern. Das ging mit Einsatzwille, Glück und Geschick tatsächlich gut.
Gleichwohl standen sich die Platzherren manches Mal bei der Chancenverwertung auch selbst im Weg, denn bei mehr Konzentration im Abschluss hätte der Sieg deutlicher ausfallen müssen. So sorgte der im zweiten Durchgang oft über die linke Angriffsseite kommende Tristan Maresch einige Male für Aufregung im Strafraum des SVH. Der hatte einmal Fortune (70.), dass der Freistoß von Ahmet Kizilisik an den Querbalken klatschte. Als in der Schlussphase alles entschieden war, feierten auch die beiden Zugänge Jason Similien und Jürgen Simon Sai ihre Premiere im ASV-Trikot.
Coach Khalid Channig konstatierte hinterher: „Eine insgesamt kompakte Vorstellung unserer Mannschaft und ein rundum verdienter Sieg. Nach der schwierigen Vorbereitung sind wir das erste Punktspiel konzentriert und seriös angegangen, haben die Zweikämpfe angenommen und gut gegen den Ball gearbeitet. Positiv war auch, dass wir viele Tormöglichkeiten herausspielten. Nur hätten wir aus unserem Chancenplus einfach mehr machen müssen. Und natürlich wissen wir alle, dass es immer noch etwas zu verbessern gibt.“
ASV Mettmann: Demirhat – Wahed Omar, Ju. Erkens, Günes, Kaya, Eisenbach (84. Falco), Kizilisik, Fidanci (89. Azhil), Maresch, Markovic (89. Sai), Lüdtke (81. Similien).
