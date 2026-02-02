ASV Mettmann schlägt SV Hösel zum Rückrundenauftakt

Kaum waren vier Minuten absolviert, da markierte der auf Zuspiel von Justin Lüdtke frei vor Keeper Simon Brandt auftauchende Toni Markovic das 1:0. Da hatte sich die erste Anspannung beim Gastgeber schon einmal gelegt. Markovic agierte mit seiner Antrittsschnelligkeit einmal mehr auffällig, verpasste indes, auf Zuspiel des erstmals in einem Meisterschaftsspiel von Beginn an aufgebotenen und seine Sache gut machenden Berkant Fidanci die Führung auszubauen. Ohnehin hatte Mettmann bis zur Pause die größeren Spielanteile. Hösel versuchte kämpferisch dagegen zu halten, kam aber in der Offensive über gut gemeinte Ansätze nicht hinaus. Nur einmal (37.) musste ASV-Kapitän Justus Erkens energisch klären. Gegen Nick Hartmann, der wäre sonst auf der linken Seite auf und davon gewesen.

2:0 kurz vor der Pause