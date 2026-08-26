ASV Mettmann rundet starken Transfer-Sommer mit Ex-Profi Lukimya ab Der ASV Mettmann ist nach einem starken Transfer-Sommer perfekt in die Saison gestartet und setzt in der Bezirksliga nochmal ein Ausrufezeichen: Der frühere Bundesliga-Spieler Assani Lukimya wechselt nach einem Jahr Pause zum Team von Khalid Channig. von André Nückel · Heute, 21:53 Uhr · 0 Leser

Imad Omairat (l.) mit Assani Lukimya. – Foto: ASV/red

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, am Mittwoch bestätigte der ASV Mettmann dann seinen wohl größten Transfer des gesamten Sommers: Der frühere Bundesliga-Spieler Assani Lukimya wechselt zum Bezirksliga-Tabellenführer - ein großer Transfercoup.

Bremen, Düsseldorf und Rostock in der Vita Lukimya ist mittlerweile 40 Jahre alt und setzte die vergangene Saison aus. In der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga lief er für Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und Hansa Rostock auf, sammelte Erfahrungen im Ausland und spielte zudem am Niederrhein nach seiner Profi-Karriere für verschiedene Vereine. Zuletzt für den 1. FC Monheim, mit dem der ehemalige Jugendspieler von Hertha BSC zunächst in die Oberliga aufstieg und 2024/25 in 30 Partien noch neun Tore erzielte. Über Mettmann-Trainer Khalid Channig kam der Kontakt zustande, denn Channig war in Monheim Co-Trainer. Imad Omairat, Sportlicher Leiter, erklärt: „Der Kontakt zu Assani besteht bereits seit Anfang des Jahres. Über unseren Trainer Khalid Channig waren wir frühzeitig im Austausch. Umso schöner ist es, dass wir die Gespräche nun erfolgreich abschließen konnten. Assani war dabei von Beginn an sehr kooperativ und offen, was die Gespräche und Verhandlungen natürlich sehr angenehm gemacht hat. Für uns ist dieser Transfer auch eine Auszeichnung für alle Beteiligten, die in den vergangenen Monaten daran gearbeitet haben.“

ASV Mettmann freut sich über den Transfercoup - darf Lukimya wieder feiern? So., 30.08.2026, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann DV Solingen DV Solingen II 15:00 PUSH