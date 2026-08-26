ASV Mettmann rundet starken Transfer-Sommer mit Ex-Profi Lukimya ab

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, am Mittwoch bestätigte der ASV Mettmann dann seinen wohl größten Transfer des gesamten Sommers: Der frühere Bundesliga-Spieler Assani Lukimya wechselt zum Bezirksliga-Tabellenführer - ein großer Transfercoup.
Lukimya ist mittlerweile 40 Jahre alt und setzte die vergangene Saison aus. In der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga lief er für Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und Hansa Rostock auf, sammelte Erfahrungen im Ausland und spielte zudem am Niederrhein nach seiner Profi-Karriere für verschiedene Vereine. Zuletzt für den 1. FC Monheim, mit dem der ehemalige Jugendspieler von Hertha BSC zunächst in die Oberliga aufstieg und 2024/25 in 30 Partien noch neun Tore erzielte.
Über Mettmann-Trainer Khalid Channig kam der Kontakt zustande, denn Channig war in Monheim Co-Trainer. Imad Omairat, Sportlicher Leiter, erklärt: „Der Kontakt zu Assani besteht bereits seit Anfang des Jahres. Über unseren Trainer Khalid Channig waren wir frühzeitig im Austausch. Umso schöner ist es, dass wir die Gespräche nun erfolgreich abschließen konnten. Assani war dabei von Beginn an sehr kooperativ und offen, was die Gespräche und Verhandlungen natürlich sehr angenehm gemacht hat. Für uns ist dieser Transfer auch eine Auszeichnung für alle Beteiligten, die in den vergangenen Monaten daran gearbeitet haben.“
Die Verpflichtung des gebürtigen Kongolesen ist für den ASV Mettmann ein echter Transfercoup. „Wir sind unglaublich stolz, einen Spieler wie Assani beim ASV Mettmann begrüßen zu dürfen. Für einen lokalen Verein wie uns ist es etwas Besonderes, einen ehemaligen Bundesliga-Profi und absoluten Vollprofi für den ASV zu gewinnen. Gerade aufgrund unserer Verbundenheit zur Region und auch zu Fortuna Düsseldorf ist dieser Transfer für uns eine besondere Auszeichnung“, schildert Omairat, dem die Freude wahrlich anzumerken ist.
Die Integration des Ex-Profis, der dreimal für sein Heimatland als Nationalspieler auflief, dürfte unter den aktuellen Umständen nicht schwierig fallen: Der ASV Mettmann startete in die Bezirksliga, Gruppe 2, mit 3:0-Siegen gegen Absteiger FC Remscheid und TSV Ronsdorf, die Bilanz ist nach zwei Spieltagen perfekt. Am Sonntag empfängt die Channig-Elf die Reserve des DV Solingen und ist natürlich favorisiert.
Vielleicht sammelt Lukimya dann auch schon seine ersten Minuten für seinen neuen Klub, der als Aufstiegsanwärter gilt. Übrigens: Mit dem MSV Düsseldorf und Monheim ist der Routinier im ersten Jahr direkt aufgestiegen. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei ...