ASV Mettmann: Reserve unterliegt dem Spitzenreiter Heiligenhaus Kreisliga A Wuppertal: RW Wülfrath verteidigt seinen Heimnimbus. FC Mettmann 08 lässt vor der Pause gute Chancen aus und verliert. Dornap zieht auf eigenem Platz klar den Kürzeren.

SC Sonnborn – FC Mettmann 08 3:1 (1:1). Nach der vermeidbaren Niederlage war Stephan Pühs enttäuscht. „Wir hätten zur Halbzeit schon klar führen müssen, ließen aber leider einige gute Möglichkeiten aus. Das sollte sich rächen, weil die Sonnborner im zweiten Durchgang konsequenter ihre Chancen nutzten.“ Der FCM-Trainer machte deutlich, dass in den nächsten Partien bis zur Winterpause gepunktet werden muss. „Wir wollen mit einigen Zählern Abstand zur Abstiegszone in die Weihnachts- und Neujahrspause gehen“, nennt er das Ziel. In Sonnborn kamen die Mettmanner gut aus den Starblöcken und diktierten in den ersten 45 Minuten das Geschehen. Mehr als ein Treffer durch Esanov sprang aber dabei nicht heraus, und die Gastgeber erzielten kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff verlor der FCM nach und nach den Faden und kassierte noch zwei weitere Gegentreffer.

FCM: Rommerskirchen – Melllinghaus, Nieder, Battenstein, Bennemann, Crombach, Esanov, Freeese, Arandia (46. Schwabe), Spiecker., Alt (66. Yalavac).

TSV Einigkeit Dornap – Langenberger SV 0:4 (0:2). Gegen den Tabellendritten Langenberg, der mit einigen Ambitionen in die Saison gegangen ist, jetzt aber nach finanziellen Turbulenzen darum bangen muss, überhaupt noch in der Kreisliga A verbleiben zu können, gab es für die Dornaper die erwartete Niederlage. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück und kassierten nach dem Wechsel zwei weitere Gegentreffer. „Uns ist leider die erhoffte Trendwende nicht gelungen, da die Langenberger verdient gewonnen haben“, resüsmierte TSV-Trainer Marc Bläsing.

Dornap: Schlecht – Carls, B ERmels, Vink, M. Ermels, Kurtz (46. Fischer), Stasun, (56. Boock) Efemberger, Gaulke, Pusic.

ASV Mettmann II – SSVg Heligenhaus 1:3 (0:2). Gegen den Spitzenreiter gab es trotz Gegenwehr eine Niederlage für die Mettmanner Reserve. Der nach längerer Verletzungspause wieder in Form kommende SSVg-Torjäger Christian Schuh sorgte für die 2:0-Führung des Aufstiegsfavoriten. Zwar verkürzte Emre Cöl (12 Saisontreffer) zwischenzeitlich auf 1:2, doch Stürmer Mustafa Ali Kahn stellte den 3:1-Erfolg der SSVg sicher.